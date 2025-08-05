Зокрема, Болсонару знехтував забороною на використання соціальних мереж. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Що відомо про домашній арешт Болсонару?

Заборонити використання соцмереж колишньому бразильському президенту, а також носити електронний браслет суд постановив у липні.

Але у неділю, 3 серпня, у кількох містах країни пройшли акції прихильників Болсонару. Під час них політик використав акаунти своїх союзників у соцмережах та зробив "явні заклики та підбурювання до нападів на Верховний федеральний суд".

Немає жодних сумнівів, що запобіжний захід було порушено,

– повідомив Верховний суддя Бразилії.

Так, встановлено, що син політика під час протестів увімкнув батька на гучний зв'язок, щоб той міг звернутися до прихильників у Ріо-де-Жанейро. Також він опублікував відповідне відео, але видалив його пізніше.

"Кричуще ігнорування запобіжних заходів було настільки очевидним, що – і це варто повторити – сам син обвинуваченого, сенатор Флавіо Нантес Болсонару, вирішив видалити допис зі свого акаунта в Instagram, аби приховати правопорушення", – додав суддя.

Тож цього разу Болсонару заборонили приймати відвідувачів. Його можуть відвідувати лише близькі родичі і адвокати. Також поліції наказали вилучити в експрезидента всі телефони.

Окрім того, особам, яким буде дозволена зустріч із Болсонару, теж не можна буде користуватися телефонами, фотографувати чи знімати відео.