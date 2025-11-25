"Ждет с нетерпением", но есть условие: Трамп сделал заявление о встрече с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением" ждет встречи с Трампом и Зеленским в ближайшее время. В то же время он озвучил ключевое условие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Трампа в Truth Social.

Смотрите также План Трампа требует от Украины отказа от НАТО: у Зеленского сказали, пойдут ли на это

При каких условиях может состояться встреча Трампа, Зеленского и Путина?

Трамп отметил, что встреча может состояться только когда соглашение о прекращении войны подпишут или оно будет на завершающей стадии.

Я с нетерпением жду встречи с Зеленским и Путиным в ближайшее время, но только когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательно заключено или будет находиться на завершающей стадии,

– Трамп.

План из 28 пунктов был усовершенствован, однако Украина и США все еще имеют разногласия, отметил он.

Трамп также поручил спецпосланнику Миру Виткоффу встретиться с российской стороной в Москве, а министру армии Дэну Дрисколлу – с украинцами.



Пост Трампа в Truth Social / Скриншот

Какие пункты мирного плана не согласовали США и Украина?