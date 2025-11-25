"Ждет с нетерпением", но есть условие: Трамп сделал заявление о встрече с Зеленским и Путиным
- Трамп готов встретиться с Зеленским и Путиным, если соглашение о прекращении войны будет заключено или на завершающей стадии.
- Трамп поручил спецпосланнику Виткоффу встретиться с российской стороной в Москве, а министру армии Дрисколлу – с украинцами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением" ждет встречи с Трампом и Зеленским в ближайшее время. В то же время он озвучил ключевое условие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Трампа в Truth Social.
Смотрите также План Трампа требует от Украины отказа от НАТО: у Зеленского сказали, пойдут ли на это
При каких условиях может состояться встреча Трампа, Зеленского и Путина?
Трамп отметил, что встреча может состояться только когда соглашение о прекращении войны подпишут или оно будет на завершающей стадии.
Я с нетерпением жду встречи с Зеленским и Путиным в ближайшее время, но только когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательно заключено или будет находиться на завершающей стадии,
– Трамп.
План из 28 пунктов был усовершенствован, однако Украина и США все еще имеют разногласия, отметил он.
Трамп также поручил спецпосланнику Миру Виткоффу встретиться с российской стороной в Москве, а министру армии Дэну Дрисколлу – с украинцами.
Пост Трампа в Truth Social / Скриншот
Какие пункты мирного плана не согласовали США и Украина?
США и Украина согласовали большинство пунктов мирного плана, но три ключевых вопроса остаются спорными.
Спорные вопросы включают передачу части украинских территорий России, ограничение численности ВСУ до 600 тысяч и отказ от стремления стать членом НАТО.