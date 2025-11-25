"Чекає з нетерпінням", але є умова: Трамп зробив заяву про зустріч із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що "з нетерпінням" чекає на зустріч із Трампом і Зеленським найближчим часом. Водночас він озвучив ключову умову.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Трампа у Truth Social.

За яких умов може відбутися зустріч Трампа, Зеленського і Путіна?

Трамп зазначив, що зустріч може відбутися тільки коли угоду про припинення війни підпишуть або вона буде на завершальній стадії.

Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Зеленським та Путіним найближчим часом, але тільки коли угода про припинення цієї війни буде остаточно укладена або перебуватиме на завершальній стадії,

– Трамп.

План з 28 пунктів був удосконалений, однак Україна і США все ще мають розбіжності, зазначив він.

Трамп також доручив спецпосланцю Світу Віткоффу зустрітися з російською стороною у Москві, а міністру армії Дену Дрісколлу – з українцями.



Пост Трампа у Truth Social / Скриншот

Які пункти мирного плану не погодили США та Україна?