Железнодорожная инфраструктура в Румынии сейчас находится в критическом состоянии. Ее многолетняя запущенность способна не только замедлить, но и вообще заблокировать логистику НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Как железнодорожная инфраструктура замедляет логистику

В Румынии скорость грузовых поездов иногда сравнивают с движением велосипеда.

По данным DefenseRomania, государственный оператор железнодорожных перевозок CFR Marfa получил от правительства около 2 миллионов евро на обеспечение военной логистики. Впрочем, из-за хронических долгов и многочисленных проблем компании, эти средства позволят лишь поддерживать базовое функционирование, без всякой перспективы на модернизацию.

По словам аналитиков, несмотря на то, что логистика не всегда оказывается в центре внимания при оценке оборонного потенциала стран, ее значение трудно переоценить. Особенно это касается многонациональных объединений вроде НАТО.

Европу часто выделяют за лучшую пассажирскую железнодорожную инфраструктуру, но по военным перевозкам, то здесь создается куча проблем. Речь идет о бюрократических процедурах, устаревшие механизмы взаимодействия и таможенного контроля, которые существенно замедляют передвижение,

– отметили в Defense Express.

Для упрощения процедур в Европе предлагают ввести так называемый "военный шенген", который должен устранить юридические и дипломатические барьеры. Но эксперты отмечают: это лишь часть проблемы. Старые и изношенные рельсы и аварийные мосты не просто замедляют, а иногда и делают невозможным движение военных эшелонов, которыми часто транспортируется помощь Украине.

Кроме того, состояние инфраструктуры делает ее особенно уязвимой к диверсиям. В таких условиях остановить или повредить стратегический поезд значительно легче, а последствия подобной атаки могут быть критическими.