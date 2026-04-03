Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль переехала в Россию в 2023 году. Сейчас она живет в маленьком городке, со своими животными и получает 18 000 евро в месяц.

Организацией переезда руководили ряд российских чиновников, сообщает Heute.

Чем известна Карин Кнайсль?

Она возглавляла Министерство иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 годы. Однако наиболее известный эпизод в карьере Кнайсль – танец на свадьбе в 2018 году. Вот только партнером по вальсу она выбрала не своего мужа, а Владимира Путина. Кстати, с мужем они разошлись, и в Россию он не полетел. Зато компанию российской агентке составили два пони – Сумсум и Дафна, которые вместе с ней находились на российском военном самолете.

Ранее экс-политик, которая эмигрировала в Россию, неоднократно высказывала пренебрежительные заявления об Австрии. Она говорила, что скучает по Франции, потому что там "добрые люди", а своих сограждан называла "гиенами" и говорила, что "не случайно Гитлер пришел из Австрии". Либеральная партия NEOS предлагала лишить ее австрийского гражданства на основе сделанных заявлений.

Что известно о переезде Кнайсль в Россию?

После своей работы главой МИД в Австрии, она переехала во Францию, а затем – в Ливан. Уже оттуда на военную базу Хмеймим в Сирии в "новый дом". Она писала письмо главе администрации президента Кремля Владимиру Путину Антону Вайно, где благодарила за помощь.

За всестороннюю поддержку моего переезда я глубоко благодарна Петербургу за авиабазу Хмеймим. Мы с животными были взяты туда, как близкие родственники,

– рассказала Кнайсль.

Кроме Вайно, также было привлечено руководство авиабазы, российского вице-посла и руководителя российско-ливанской ассоциации дружбы.

Сегодня она вместе с пони и остальным персональным зоопарком живет в небольшом городке Гиблицы, в 400 километрах от Москвы в частном доме и зарабатывает 18 000 евро в месяц. Эксперты считают, что ни одно разведывательное агентство не организует жизнь Кнайсль в России, зато Путин лично вмешивается в вопрос и персонально защищает мигрантку.

