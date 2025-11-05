Не для Трампа: политтехнолог сказал, для кого новый мэр Нью-Йорка станет проблемой

В Нью-Йорке 4 ноября на выборах городского головы победил демократический социалист Зохран Мамдани. Его не раз критиковал действующий президент США. Однако избрание Мамдани станет проблемой не для Трампа и республиканцев, а для Демократической партии, которую тот представляет.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что Демократическая партия скатывается в крайний левый маргинес.

Как Трамп и республиканцы используют нового мэра?

Главное, о чем сейчас беспокоятся республиканцы, чтобы новый мэр Нью-Йорка выполнил ту программу, которую представлял на выборах, особенно, как отметил политтехнолог, относительно повышения налогов на богачей.

Представляю, какая начнется миграция этих богачей, как следствие – образуется дефицит бюджета. Или сократит полицию, тогда город захлебнется в преступности. Тогда республиканцы на следующих выборах, в частности президентских, будут показывать этого фрика и до чего демократы доведут страну, если их избирать,

– озвучил Загородний.

Политтехнолог не считает, что избрание Зохрана Мамдани новым мэром города Нью-Йорк является проблемой для Трампа. Президент США и партия, которую он представляет (Республиканская) наоборот, по мнению Загороднего, будут использовать нового руководителя в качестве чучела в своих следующих предвыборных кампаниях.

"Он выиграл выборы в Нью-Йорке, но этот город и так не голосовал за Трампа. Он к нему был настроен оппозиционно. Кстати, республиканец, которого поддержал Трамп (на выборах мэра), набрал 41%. Поэтому говорить, что Зохран Мамдани сделал разгром – следует осторожно", – отметил политтехнолог.

Что известно о новом мэре Нью-Йорка?