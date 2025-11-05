Не для Трампа: політтехнолог сказав, для кого новий мер Нью-Йорка стане проблемою
- Зохран Мамдані переміг на виборах мера Нью-Йорка, раніше його піддавав критиці лідер США Дональд Трамп.
- Мамдані стане першим мусульманином на посаді міського голови цього міста, його інавгурація відбудеться 1 січня 2026 року.
В Нью-Йорку 4 листопада на виборах міського голови переміг демократичний соціаліст Зохран Мамдані. Його не раз критикував чинний президент США. Однак обрання Мамдані стане проблемою не для Трампа і республіканців, а для Демократичної партії, яку той представляє.
Таку думку в етері 24 Каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що Демократична партія скочується у крайній лівий маргінес.
Як Трамп і республіканці використають нового мера?
Головне, над чим зараз турбуються республіканці – аби новий мер Нью-Йорка виконав ту програму, яку представляв на виборах, особливо, як зазначив політтехнолог, стосовно підвищення податків на багатіїв.
Уявляю, яка почнеться міграція цих багатіїв, як наслідок – утвориться дефіцит бюджету. Або скоротить поліцію, тоді місто захлинеться у злочинності. Тоді республіканці на наступних виборах, зокрема президентських, будуть показувати цього фріка і до чого демократи доведуть країну, якщо їх обирати,
– озвучив Загородній.
Політтехнолог не вважає, що обрання Зохрана Мамдані новим мером міста Нью-Йорк є проблемою для Трампа. Президент США та партія, яку він представляє (Республіканська) навпаки, на думку Загороднього, використовуватимуть нового очільника в якості опудала у своїх наступних передвиборчих кампаніях.
"Він виграв вибори у Нью-Йорку, але ж це місто й так не голосувало за Трампа. Воно до нього було налаштоване опозиційно. До речі, республіканець, якого підтримав Трамп (на виборах мера), набрав 41%. Тож казати, що Зохран Мамдані зробив розгром – треба обережно", – зазначив політтехнолог.
Що відомо про нового мера Нью-Йорка?
Зохран Мамдані стане першим мусульманином, який очолить Нью-Йорк. Йому 34 роки. Він народився в Уганді, є членом Демократичної партії. Разом з батьками переїхав до США у семирічному віці. До того, як стати політиком, працював у сфері житла, був консультантом.
- Мамдані виступає за введення загальної системи дошкільної освіти, за скасування плати за проїзд в автобусах, створення мережі міських продуктових магазинів. Він планує підвищити податок для багатих. Інавгурація нового міського голови Нью-Йорка має пройти 1 січня 2026 року.
- Президент США негативно ставиться до Мамдані. Дональд Трамп назвав його комуністом і заявляв, що той захопить Нью-Йорк, якщо переможе на виборах міського голови.