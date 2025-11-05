Таку думку в етері 24 Каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що Демократична партія скочується у крайній лівий маргінес.

Як Трамп і республіканці використають нового мера?

Головне, над чим зараз турбуються республіканці – аби новий мер Нью-Йорка виконав ту програму, яку представляв на виборах, особливо, як зазначив політтехнолог, стосовно підвищення податків на багатіїв.

Уявляю, яка почнеться міграція цих багатіїв, як наслідок – утвориться дефіцит бюджету. Або скоротить поліцію, тоді місто захлинеться у злочинності. Тоді республіканці на наступних виборах, зокрема президентських, будуть показувати цього фріка і до чого демократи доведуть країну, якщо їх обирати,

– озвучив Загородній.

Політтехнолог не вважає, що обрання Зохрана Мамдані новим мером міста Нью-Йорк є проблемою для Трампа. Президент США та партія, яку він представляє (Республіканська) навпаки, на думку Загороднього, використовуватимуть нового очільника в якості опудала у своїх наступних передвиборчих кампаніях.

"Він виграв вибори у Нью-Йорку, але ж це місто й так не голосувало за Трампа. Воно до нього було налаштоване опозиційно. До речі, республіканець, якого підтримав Трамп (на виборах мера), набрав 41%. Тож казати, що Зохран Мамдані зробив розгром – треба обережно", – зазначив політтехнолог.

Що відомо про нового мера Нью-Йорка?