"Никто не хочет с ними расставаться": в США хотят убедить союзников передать Украине Patriot

США хотят убедить партнеров по НАТО, чтобы они передали Украине системы ПВО Patriot. Пока ни одна из этих стран не изъявила такого желания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марка Рубио во время пресс-конференции 10 июля. Он отметил важность передачи Украине этих систем.

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Ряд стран имеют Patriot, но не хотят с ними расставаться, – Рубио

Рубио отметил, что Украина нуждается в дополнительных системах Patriot. Они есть на вооружении у нескольких европейских стран, но "никто не хочет с ними расставаться".

По словам госсека США, они должны это сделать, чтобы доказать, что Украина является их приоритетом.

В частности, речь идет об Испании и Германии.

Если Украина действительно является приоритетом, как заявляют многие страны Европы, то они должны быть готовы поделиться батареями, которые пока им не нужны. Надеюсь, что нам удастся убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить эти батареи Patriot Украине, потому что есть ряд стран, которые их имеют, но никто не хочет с ними расставаться,

– сказал Рубио.

Кроме того, некоторые страны заказали себе эти системы и вскоре получат их.

Рубио добавил, что "было бы замечательно", если бы кто-то из этого перечня добровольно отложил свою партию и передал ее Украине.

"Поэтому мы ищем креативные способы обеспечить их этим оборонительным оружием, которое им понадобится", – подытожил Рубио.

К слову, член Республиканской партии Борис Пинкус предположил, что помочь Украине с Patriot может Германия, Франция, Швеция, Испания, Нидерланды.