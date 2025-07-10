В частности, говорится о европейских государствах-партнерах Украины. Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что для защиты Украины нужно не только это вооружение.

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Какие страны могут отправить Patriot Украине

Сейчас в Украине есть 8 систем Patriot, 2 из которых не могут функционировать по техническим причинам. Вероятно, что американский лидер предложил канцлеру Германии Фридриху Мерцу передать Киеву вооружение. Член Республиканской партии отметил, что с такой просьбой президент США мог обратиться и к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Когда Зеленский просил 20, вероятно, он знал, что это минимум, который может защитить граждан. Однако Украина нуждается сейчас минимум в 50 системах", – сказал он.

Пинкус отметил, что Германия, имея 10 систем, после переговоров с Трампом могла бы дать Украине 5. Patriot имеют и Нидерланды, которые, теоретически, из 3 могли бы передать 2. Системы имеет также Швеция и Испания.

Даже Греция имеет 6 систем. Трамп просит и эту страну отправить в Украину минимум 3 системы,

– подчеркнул он.

Член Республиканской партии добавил, что нашей стране также важно получить ракеты ATACMS и нужное количество истребителей F-16.

Напомним, что советник офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что в передаче вооружения от США присутствует аспект доминирование Америки в сфере продажи оружия. Если бы США "забрали" свое оружие из горячей фазы войны сегодня, завтра оно уже не было бы актуальным. Сам же Трамп неоднократно говорил, чтобы Европа в больших масштабах покупала американское вооружение.