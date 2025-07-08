Об этом 24 Каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что Россия сознательно унижает Вашингтон, атакуя украинцев. Сам Трамп теперь имеет выбор – принять это или помочь нашей стране и даже получить из этого в будущем выгоду.

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Об оружии для Украины от США

Советник руководителя Офиса Президента объяснил, что в США недавно проводили аудит вооружения, в рамках чего и приостановили поставки военной помощи Украине. В то же время вопрос поставки оружия является в рамках переговорного процесса, в котором участвует не только наша страна, но и Европа.

Понятно, что Россия изменила тактику – откровенно атакует гражданское население большим количеством дронов и ракет. Очевидно, что без противоракетной обороны репутационно это будет выглядеть как крах для США и западной цивилизации в целом,

– подчеркнул он.

Кроме этого, здесь также присутствует аспект доминирования Америки в сфере продажи оружия. Если бы США "забрали" свое оружие из горячей фазы войны сегодня, завтра оно уже не будет актуальным. А сам Трамп неоднократно говорил, чтобы Европа в больших масштабах покупала американское вооружение.

"Здесь есть много переговорных моментов. Главное дальше – выйти в продуктивное переговорное русло, в рамках которого нарабатывать, какие нужны пакеты, что с ними делать и возможно ли выйти на формат закупки тех же противоракетных систем", – заметил Подоляк.

Он добавил, что после телефонного разговора с Трампом Владимир Путин атаковал Киев, что стало "саркастическим приветом" для США. Российский диктатор якобы сказал, что он доминирует даже в двустороннем переговорном треке и может репутационно унижать президента США.

После этого Трамп начинает говорить объективные вещи по оценке Путина, относительно того, почему Россия не хочет выходить из войны и что надо делать. Теперь у Трампа будет выбор – или позволить унижение от Путина, или ты предоставить дополнительные инструменты. Их есть 2: экономические санкции против России и милитаристское насыщение Украины,

– подытожил советник руководителя Офиса Президента.

К слову, со ссылкой на Axios известно, что Трамп предложил канцлеру Германии Фридриху Мерцу передать Украине батарею Patriot из запасов Берлина. То есть для сохранения вооружения в арсенале США президент ищет альтернативные решения.