Про це 24 Каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що Росія свідомо принижує Вашингтон, атакуючи українців. Сам Трамп тепер має вибір – прийняти це або допомогти нашій країні та навіть отримати з цього в майбутньому вигоду.

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Про зброю для України від США

Радник керівника Офісу Президента пояснив, що в США нещодавно проводили аудит озброєння, в рамках чого і призупинили постачання військової допомоги Україні. Водночас питання постачання зброї є в рамках переговорного процесу, в якому бере участь не лише наша країна, а й Європа.

Зрозуміло, що Росія змінила тактику – відверто атакує цивільне населення великою кількістю дронів і ракет. Очевидно, що без протиракетної оборони репутаційно це виглядатиме як крах для США та західної цивілізації загалом,

– наголосив він.

Крім цього, тут також присутній аспект домінування Америки в сфері продажі зброї. Якщо б США "забрали" свою зброю з гарячої фази війни сьогодні, завтра вона вже не буде актуальною. А сам Трамп неодноразово говорив, щоб Європа в більших масштабах купувала американське озброєння.

"Тут є багато переговорних моментів. Головне далі – вийти в продуктивне переговорне русло, в рамках якого напрацьовувати, які потрібні пакети, що з ними робити і чи можливо вийти на формат закупівлі тих же протиракетних систем", – зауважив Подоляк.

Він додав, що після телефонної розмови з Трампом Володимир Путін атакував Київ, що стало "саркастичним привітом" для США. Російський диктатор нібито сказав, що він домінує навіть у двосторонньому переговорному треці та може репутаційно принижувати президента США.

Після цього Трамп починає говорити об'єктивні речі щодо оцінки Путіна, щодо того, чому Росія не хоче виходити з війни і що треба робити. Тепер у Трампа буде вибір – або дозволити приниження від Путіна, або ти надати додаткові інструменти. Їх є 2: економічні санкції проти Росії та мілітарне насичення України,

– підсумував радник керівника Офісу Президента.

До слова, з посиланням на Axios відомо, що Трамп запропонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу передати Україні батарею Patriot з запасів Берліна. Тобто для збереження озброєння в арсеналі США президент шукає альтернативні рішення.