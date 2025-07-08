Трамп якобы предложил, чтобы Германия продала это оружие Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Трамп ищет альтернативные решения после приостановления поставок оружия Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее просил Дональда Трампа все же возобновить военную помощь Украине. Во время разговора Мерц заверил Трампа, что Германия может приобрести у США батарею Patriot и передать ее Украине. Однако президент Соединенных Штатов хотел бы, чтобы страна предоставила систему именно из своих запасов. Стоимость такой покупки, по словам американского президента, могут разделить США и европейские союзники.

В итоге Трамп и Мерц не достигли соглашения, но американские чиновники рассказали изданию, что обсуждение продолжается. В Германии зато отметили, что Берлин предоставил Украине очень высокий процент своих ракет Patriot. По словам чиновников, это количество даже больше, чем дали США в относительном выражении.

Разговоры об альтернативных источниках поставок оружия для Украины появились на фоне того, что Трамп пообещал Владимиру Зеленскому усилить украинскую противовоздушную оборону и выразил готовность немедленно передать 10 перехватчиков Patriot.

"По указанию президента Трампа Министерство обороны направит Украине дополнительное оборонительное оружие, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира", – заявили в Пентагоне.

Однако для сохранения вооружения в арсенале США президент ищет альтернативные решения, в частности давление на страны ЕС, которые также могли бы передавать Киеву системы ПВО и другое оружие или же финансировать его.

О том, что Трамп хочет в дальнейшем помогать Украине он сказал Владимиру Зеленскому во время разговора 4 июля. Он объяснил украинскому лидеру, что последнюю поставку оружия приостановили, чтобы пересмотреть собственные запасы.