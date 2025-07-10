Зокрема, мовиться про європейські держави-партери України. Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, зазначивши, що для захисту Україні потрібна не лише це озброєння.

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Які країни можуть відправити Patriot Україні

Зараз в Україні є 8 систем Patriot, 2 з яких не можуть функціонувати через технічні причини. Ймовірно, що американський лідер запропонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу передати Києву озброєння. Член Республіканської партії зауважив, що з таким проханням президент США міг звернутись і до президента Франції Еммануеля Макрона.

"Коли Зеленський просив 20, ймовірно, він знав, що це є мінімум, який може захистити громадян. Однак Україна потребує зараз мінімум 50 систем", – сказав він.

Пінкус зазначив, що Німеччина, маючи 10 систем, після переговорів з Трампом могла б дати Україні 5. Patriot мають і Нідерланди, які, теоретично, з 3 могли б передати 2. Системи має також Швеція та Іспанія.

Навіть Греція має 6 систем. Трамп просить і цю країну відправити в Україну мінімум 3 системи,

– наголосив він.

Член Республіканської партії додав, що нашій країні також важливо отримати ракети ATACMS та потрібну кількість винищувачів F-16.

Нагадаймо, що радник офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що у передачі озброєння від США присутній аспект домінування Америки у сфері продажі зброї. Якби США "забрали" свою зброю з гарячої фази війни сьогодні, завтра вона вже не була б актуальною. Сам же Трамп неодноразово говорив, щоб Європа в більших масштабах купувала американське озброєння.