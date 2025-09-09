Первые пусковые Patriot уже в Украине: Писториус объявил о новой поддержке для Киева
- Германия передает Украине две системы ПВО Patriot при участии Норвегии, которая покроет половину стоимости.
- Инициатива на 300 миллионов евро предусматривает производство украинских дальнобойных дронов для усиления обороноспособности.
На заседании "Рамштайн" Борис Писториус заявил о новой поддержке для Украины. Известно о передаче систем ПВО. Также страна запустит инициативу на 300 миллионов евро для закупки украинских дронов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Смотрите также Делают запасы равиоли: WP раскрыл, как Берлин готовится к войне с Россией и почему это "не смешно"
Что Германия передаст Украине?
Речь о ЗРК Patriot. Половину стоимости этих двух систем согласилась взять на себя Норвегия.
Германия находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину. Первые пусковые установки уже переданы Украине. Вместе с нашими американскими союзниками мы делаем возможной быструю замену систем Patriot,
– сказал министр обороны Германии.
Что входит в систему Patriot?
MIM-104 Patriot – это американская система противовоздушной обороны, зенитный ракетный комплекс. В 2023 году, когда россияне повредили один из "пэтриотов" во время атаки, говорилось, что батарея Patriot имеет 6 основных компонентов – генераторы, радар, станцию управления, антенны, пусковую станцию и ракеты-перехватчики. Юрий Игнат говорил, что уничтожить систему одним ударом невозможно. Потому что Patriot – это дивизион, который состоит из командного пункта, радара, а также самих пусковых установок (до 8 единиц).
При чем здесь США?
Поскольку система Patriot американская, нужно разрешение от США на ее перемещение. 1 августа было объявлено, что Германия передаст Украине две системы, а Америка заменит их для Берлина другими – новыми системами Patriot последнего поколения.
Писториус анонсировал инициативу по поставкам Украине дальнобойных средств поражения
Предполагается, что инициатива усилит поддержку закупок дальнобойных дронов совместно с оборонной промышленностью Украины.
В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро. Эти контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов различных типов украинского производства. Они гибкие и содержат опции для увеличения количества. Мы предоставляем всем нашим партнерам возможность присоединиться,
– рассказал Писториус.
Таким образом, Германия расширит способности Украины ослаблять военную машину России в тылу, обеспечивая эффективную оборону.
Украина нуждается в ПВО и давлении на Россию
- На днях россияне демонстративно ударили по зданию Кабмина. Сначала говорилось, что это дрон, но потом предположили, что это часть "Искандера". Ракета содержала иностранные детали.
- 9 сентября враг сбросил КАБ по поселку Яровая в Донецкой области. Как раз тогда, когда люди стояли в очереди за пенсией. Погибли 24 человека, ранены 19.
- Владимир Зеленский написал: "Слишком долго уже нет усиления давления на Россию, которое бы ударило ощутимо и без задержек именно по российской военной машине".