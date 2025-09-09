На засіданні "Рамштайн" Борис Пісторіус заявив про нову підтримку для України. Відомо про передачу систем ППО. Також країна запустить ініціативу на 300 мільйонів євро для закупівлі українських дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Що Німеччина передасть Україні?

Мова про ЗРК Patriot. Половину вартості цих двох систем погодилася взяти на себе Норвегія.

Німеччина знаходиться в процесі постачання двох повних систем Patriot до України. Перші пускові установки вже передані Україні. Разом з нашими американськими союзниками ми робимо можливою швидку заміну систем Patriot,

– сказав міністр оборони Німеччини.

MIM-104 Patriot – це американська система протиповітряної оборони, зенітний ракетний комплекс. У 2023 році, коли росіяни пошкодили один з "петріотів" під час атаки, мовилося, що батарея Patriot має 6 основних компонентів – генератори, радар, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі. Юрій Ігнат говорив, що знищити систему одним ударом неможливо. Бо Patriot – це дивізіон, який складається з командного пункту, радару, а також самих пускових установок (до 8 одиниць).

До чого тут США?

Оскільки система Patriot американська, потрібен дозвіл від США на її переміщення. 1 серпня було оголошено, що Німеччина передасть Україні дві системи, а Америка замінить їх для Берліна іншими – новими системами Patriot останнього покоління.

Пісторіус анонсував ініціативу щодо постачання Україні далекобійних засобів ураження

Передбачається, що ініціатива посилить підтримку закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України.

У рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 мільйонів євро. Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч далекобійних дронів різних типів українського виробництва. Вони гнучкі та містять опції для збільшення кількості. Ми надаємо всім нашим партнерам можливість долучитися,

– розповів Пісторіус.

Таким чином, Німеччина розширить спроможності України послаблювати військову машину Росії в тилу, забезпечуючи ефективну оборону.

Україна потребує ППО і тиску на Росію