Заявив про підтримку "у прагненні до кращого майбутнього": Рубіо привітав росіян з днем Росії
- Держсекретар США Рубіо опублікував привітання з днем Росії.
- У привітанні заявив, що Штати "залишаються відданими підтримці російського народу, який продовжує будувати своє прагнення до кращого майбутнього".
Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо привітав російський народ із днем Росії.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву, яку опублікували на сайті Держдепу.
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Рубіо привітав росіян з днем Росії
Держсекретар Рубіо "від імені американського народу" привітав росіян з днем Росії та у своїй заяві згадав про війну в Україні.
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Так, у вітанні він наголосив, що США залишаються відданими підтримці російського народу, який "продовжує будувати своє прагнення до кращого майбутнього".
Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити бажання Сполучених Штатів конструктивно співпрацювати з Росією для досягнення тривалого миру між Росією та Україною,
– написав він.
Він висловив сподівання, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між їхніми країнами.