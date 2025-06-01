Заявив про підтримку "у прагненні до кращого майбутнього": Рубіо привітав росіян з днем Росії

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо привітав російський народ із днем Росії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву, яку опублікували на сайті Держдепу.

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Рубіо привітав росіян з днем Росії

Держсекретар Рубіо "від імені американського народу" привітав росіян з днем Росії та у своїй заяві згадав про війну в Україні.

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Так, у вітанні він наголосив, що США залишаються відданими підтримці російського народу, який "продовжує будувати своє прагнення до кращого майбутнього".

Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити бажання Сполучених Штатів конструктивно співпрацювати з Росією для досягнення тривалого миру між Росією та Україною,

– написав він.

Він висловив сподівання, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між їхніми країнами.