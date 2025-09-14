У Конгресу США є велике бажання ввести санкції проти Росії. Однак ключовою є позиція Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю спікера Палати представників США Майк Джонсона для CBS News.

Чому Конгрес не може ухвалити санкції проти Росії?

Так, під час розмови ведучий пригадав заяву сенатора Ліндсі Грема, яку той зробив після атаки на Польщу. Республіканець запевнив, що Конгрес готовий впровадити нищівні санкції проти Росії.

У Майка Джонсона запитали, яка позиція у нього, на що спікер відповів, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів і санкції проти Росії давно назріли.

У Конгресі є великий інтерес до цього, тому ми готові працювати з Білим домом і нашими колегами з Сенату в Палаті представників, щоб це здійснити, і я особисто дуже хочу це зробити,

– наголосив він.

На запитання, чи чекає Конгрес, поки президент дасть зелене світло, спікер відповів, що орган не може діяти за своєю ініціативою.

"Конгрес справді не може діяти за власною ініціативою, тому що... президент має підписати будь-який наш закон. Тож це має бути партнерство, але ми підпорядковуємося головнокомандувачу", – підсумував політик.

Що зараз з санкціями проти Росії?