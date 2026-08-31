"Момент надзвичайної терміновості": у США закликали вдарити по економіці Росії

Американський сенатор Річард Блюменталь закликав Палату представників США якнайшвидше ухвалити законопроєкт про нові санкції проти Росії. Він назвав нинішній момент "надзвичайно терміновим" і заявив, що російська економіка перебуває у складному становищі.

За словами сенатора, нові обмеження можуть суттєво скоротити доходи російської воєнної машини. Про це він заявив в ефірі CBS News.

Що передбачає законопроєкт?

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав Палату представників США ухвалити законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Документ раніше отримав широку двопартійну підтримку в Сенаті, де його схвалили 86 голосами проти 11.

Це момент надзвичайної терміновості – Путін може спробувати ескалацію, але водночас він у складному економічному становищі. Такий санкційний закон, обмеживши потік доходів для його воєнної машини, може повністю підірвати його здатність вести цю жорстоку, вбивчу війну,

– заявив Блюменталь.

Законопроєкт Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 передбачає розширення повноважень президента США для запровадження нових обмежень проти Росії.

Зокрема, документ дозволить запроваджувати мита до 100% проти п'яти найбільших покупців російської нафти або газу. Водночас передбачені винятки для країн, які імпортують менш як 15% газу з Росії та скорочують ці обсяги.

Їхня економіка на межі серйозної кризи. На них чекає дефіцит у 125 мільярдів доларів – 5% ВВП, а відсоткова ставка за державним боргом сягає 14%,

– сказав сенатор.

Блюменталь також наголосив на інших положеннях документа. Серед них – можливість запроваджувати жорсткі санкції проти російських олігархів і фінансових установ, а також заходи проти російського "тіньового флоту".

Тепер законопроєкт має пройти Палату представників. Блюменталь заявив, що дуже сподівається на достатню підтримку демократів для його ухвалення.

За словами сенатора, під час нещодавнього візиту до України він закликав президента Володимира Зеленського зустрітися з членами Конгресу та особисто обговорити подальшу підтримку Києва.

Я дуже сподіваюся, що він це зробить, бо він найсильніший адвокат України,

– додав Блюменталь.

Він також розповів, що під час зустрічі Зеленський окреслив свої пріоритети, які сенатор назвав "домашнім завданням" для себе. За словами Блюменталя, на першому місці серед них був саме санкційний законопроєкт проти Росії.

Нагадаємо, Німеччина також готується оголосити нові санкції проти Росії після інциденту з дроном у Лейпцигу. Канцлер Фрідріх Мерц може сповістити про відповідні заходи вже на початку наступного тижня.

Очікується, що рішення можуть приурочити до зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться у вівторок в Ірландії. Берлін розглядає посилення санкцій проти російських структур як один із варіантів відповіді. Водночас у Німеччині не виключають і суттєвого збільшення постачання зброї Україні.

Конкретний перелік обмежень, які може запровадити уряд Мерца, наразі не розголошують. У Берліні заявляють, що остаточні рішення щодо відповідальності Росії за інцидент ухвалюватимуть після оцінки результатів розслідування.