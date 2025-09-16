Напередодні Дональд Трамп закликав європейські держави вводити санкції проти Росії. Вашингтон прагне, щоб союзники проявили ініціативу.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, передає 24 Канал.

Дивіться також Марко Рубіо засудив російську атаку на Польщу, але є нюанс

Що сказав Рубіо про санкції проти Росії?

Президент США Дональд Трамп наполягає, щоб країни Європи запроваджували такі ж санкції проти Росії, які вимагають від Вашингтона.

Журналістка поцікавилася, скільки часу американський президент готовий дати Володимиру Путіну перед ухваленням реальних санкцій проти Росії.

Рубіо пояснив, що Трамп розуміє, які санкції є в Сполучених Штатів у розпорядженні, однак не встановлюватиме чітких термінів їх ухвалення. За словами американського держсекретаря, президент США вважає важливим, щоб європейські партнери також мають продемонструвати готовність до рішучих дій.

У Європі все ще є країни, які купують російські продукти, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів ввести ті санкції, які вони просять ввести нас,

– сказав держсекретар США.

Він підсумував тим, що якщо європейські лідери справді віддані цій ідеї, то вони мають вжити відповідних заходів.

Останні заяви щодо санкцій проти Росії