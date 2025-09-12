Європейські лідери переконали президента США Дональда Трампа, що Росія не зацікавлена у мирному врегулюванні конфлікту в Україні. Її слід змусити сісти за стіл переговорів.

Тепер завдання – узгодити з непередбачуваним Вашингтоном способи реалізації цієї стратегії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Як Європа переконує Трампа тиснути на Росію?

Останній тиждень був насичений дипломатичними візитами: високопосадовці ЄС і США обговорювали нові фінансові обмеження та припинення постачання російської нафти та газу. До Вашингтона була направлена технічна група ЄС для деталізації пропозицій.

Трамп нарешті на нашому боці. Питання тепер полягає в тому, як узгодити ці два підходи?

– сказав один дипломат ЄС, якому було надано анонімність для обговорення закритих переговорів.

Основні цілі є взаємними, але підходи різняться: адміністрація Трампа віддає перевагу торговим інструментам, таким як тарифи, щоб виснажити ресурси Кремля, а ЄС наполягає на офіційних санкціях проти російських компаній і фінансових установ. Другий дипломат ЄС заявив, що вони очікують "гарячих дискусій" зі США щодо того, як насправді вдарити по Росії.

Президент США запропонував запровадити 100%-ві тарифи на російське паливо, що купують Індія та Китай, за умови, що ЄС наслідуватиме приклад. Однак ЄС категорично відкинув цю ідею, аргументуючи, що тарифи суперечать принципам блоку та можуть зашкодити його економіці. Європейські чиновники зазначають, що подібні вимоги нереалістичні та навряд чи будуть підтримані країнами-членами.

Водночас Трамп закликав Європу повністю припинити купівлю російських енергоносіїв, оскільки Кремль використовує виручку для фінансування війни. Це дало ЄС додатковий важіль для тиску та одночасно створює можливості для комерційного збільшення постачань американського СПГ, нафти та ядерного палива.

Міністр енергетики Кріс Райт прибув до Брюсселя для зустрічей у четвер, де він сподівався закріпити деталі угоди, укладеної між Трампом та фон дер Ляєн. Угода між США та ЄС передбачає закупівлю енергоносіїв на 750 мільярдів доларів, що дозволить Європі зменшити залежність від російського газу.

Комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив, що ЄС планує повністю припинити імпорт російського природного газу до кінця 2027 року, із можливістю прискорити терміни. Це також посилює позиції Брюсселя у переговорах із країнами, дружніми до Кремля, які опиралися планам розриву енергетичних зв’язків із Росією, зокрема Угорщиною та Словаччиною.

