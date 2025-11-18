Нові обмеження США: Трамп готує удар по Росії, як по нафтовій державі, – Newsweek

Американський президент Дональд Трамп заявив, що країнами, які досі продовжують вести бізнес із Росією, варто підготуватися до суворих санкцій. Такими обмеженнями він хоче ослабити Росію як нафтову державу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek. Зазначимо, що про це стало відомо незадовго після того, як Сполучені Штати ввели санкції проти "Роснєфті", "Лукойлу" та їхніх дочірніх структур.

Як Трамп хоче знешкодити Росію?

Президент США у неділю, 16 листопада, повідомив ЗМІ, що республіканці в Конгресі готують можливе введення санкцій проти країн, які торгують з Москвою. Попередні обмеження вже призвели до наслідків для Росії.

Після запровадження попередніх санкцій США китайські державні компанії відмовилися від закупівель російської нафти. Водночас Індія теж не зробила жодного замовлення на грудень, хоча була найбільшим покупцем.

На думку берлінського енергетичного аналітика Томаса О'Доннелла, відповідні дії американської сторони у поєднанні з успішними атаками України на російські НПЗ можуть "знешкодити Росію як нафтову державу".

За його словами, подальші санкції є частиною ескалації спільного нафтового тиску США та України на Москву, який завдасть "великої шкоди російським доходам", яка вже втратила постійних Індію та Китай.

Дональд Трамп допустив можливість того, що Іран також здатний потрапити до санкційного списку. За даними видання, ідеться про законопроєкт, який давно пропонував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Нагадаємо, що він передбачає запровадження тарифів до 500% на імпорт із країн, що купують російські енергоносії. Насамперед такі обмеження будуть спрямовані на Китай та Індію, які є ключовими ринками збуту для Росії.

Які наслідки українських ударів для Росії?

Згідно з оприлюдненою інформацією, це може ще більше зашкодити енергетичному сектору Росії, який продовжує потерпати від систематичних ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

Тільки в Чорному морі серйозно постраждали термінали в Новоросійську та Туапсе, що вплинуло на близько 2% світових поставок нафти. На думку експертів, до чорноморських об’єктів можуть додатися й балтійські.

