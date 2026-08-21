США заблокували фінансові мережі "Хезболли" та готують нові санкції проти Ірану

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження чергового пакета санкцій проти ліванського угруповання "Хезболла" та його фінансової інфраструктури. Вашингтон повторно визначив організацію як таку, що діє безпосередньо в інтересах іранського режиму та сил "Аль-Кудс".

Про це пише Al Arabiya.

Що відомо про нові санкції США проти "Хезболли"?

Нові санкції охопили десятьох осіб, звинувачених у транспортуванні готівкових коштів для підтримання діяльності угруповання. Серед ключових фігурантів списку опинився турецький підприємець, який керував мережею кур'єрів між країнами Близького Сходу та базою "Хезболли" в Лівані.

За даними американського фінансового відомства, він використовував пункти обміну валют у Туреччині як прикриття, а також надавав підставні компанії та рахунки для транзакцій, пов'язаних із силами "Аль-Кудс".

Окрім цього, під обмеження потрапила низка кур'єрів, залучених до схеми переміщення грошей. Запроваджені заходи передбачають замороження всіх активів фігурантів, заборону для банківських установ проводити з ними будь-які транзакції, а також заборону на передачу товарів, послуг і матеріальної підтримки.

У Білому домі окремо підкреслили, що поточні рішення щодо "Хезболли" не належать до нового санкційного пакета проти Ірану, який готується незалежно. Американський посадовець на умовах анонімності заявив, що повторне визначення угруповання покликане демонстративно підтвердити його пряму підпорядкованість Тегерану.

Напередодні Дональд Трамп висловив застереження щодо економічних наслідків для будь-якої держави, яка надаватиме Ірану "будь-яку форму підтримки".

У цьому контексті міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про намір провести у понеділок пресконференцію, де оголосить "найжорсткіші санкції в історії", спрямовані безпосередньо проти іранського режиму.

Водночас у рамках координації дій Центр протидії фінансуванню тероризму оголосив про санкції проти п'яти організацій та 16 осіб, пов'язаних із фінансовими структурами "Хезболли". Окремо США запровадили пакет обмежень проти Куби, до якого увійшли дев'ять організацій і трьох осіб.

Нагадаємо, раніше США запровадили нові санкції проти низки російських військових структур, компаній та п'ятьох громадян Росії. Обмеження пов'язані з порушенням американського законодавства у сфері нерозповсюдження ядерної зброї.

До санкційного списку потрапили, зокрема, Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони Росії, Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів, Сухопутні війська РФ та 1061-й центр матеріально-технічного забезпечення.