Axios проаналізували свіжу заяву Трампа про те, що він готовий запровадити санкції проти Росії, але за кількох умов. Через цих умов фігурує і Китай.

Аналіз нової заяви Трампа про санкції проти Росії

13 вересня Трамп сказав, що хоче, аби до санкцій долучилися і країни НАТО. І щоб вони перестали купувати нафту в Росії. Ще однією вимогою Трампа є накладення мит на Китай – від 50% до 100%.

Важливо, що президент США розуміє, що Пекін має вплив на Москву. Тому, щоб завершити війну, слід тиснути і на Китай. І пропонує зняти санкції на Піднебесну після завершення війни.

Незважаючи на свої обіцянки покласти край війні в Україні, останнім часом Трамп, здається, сумнівався у своїй здатності впливати на Путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру, повідомив Axios джерело, яке має пряму інформацію,

– мовиться в статті.

Медійники вказали: адміністрація Трампа "переклала відповідальність за тиск на Путіна на Європу, вимагаючи додаткових санкцій ЄС проти Москви та Китаю за купівлю російської нафти". У той час як світ чекав кроків від самого Трампа.

А ще звернули увагу, що це рішення Трампа може вдарити по його ж союзниках у Європі.

Дві основні країни, що купують російську нафту, – це Угорщина та Словаччина. Консервативні лідери цих двох країн є ключовими політичними союзниками Трампа в Європі,

– зазначили Axios.

Цікаво! Саме Угорщина та Словаччина жалілися Трампу, коли Україна атакувала російські енергетичні об'єкти. Водночас Володимир Зеленський сказав: Трамп незадоволений тим, що ці країни купують російську нафту.

Чому Трамп почав тиснути на Росію і продовжує тиск на Китай?