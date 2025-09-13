Трамп засумнівався у своїй здатності впливати на Путіна, – Axios
- Трамп заявив про необхідність запровадження санкцій проти Росії за участю країн НАТО і мит на Китай для тиску на Москву.
- Цей план може вдарити по союзниках Трампа в Європі, таких як Угорщина і Словаччина, які активно купують російську нафту.
Axios проаналізували свіжу заяву Трампа про те, що він готовий запровадити санкції проти Росії, але за кількох умов. Через цих умов фігурує і Китай.
Аналіз нової заяви Трампа про санкції проти Росії
13 вересня Трамп сказав, що хоче, аби до санкцій долучилися і країни НАТО. І щоб вони перестали купувати нафту в Росії. Ще однією вимогою Трампа є накладення мит на Китай – від 50% до 100%.
Важливо, що президент США розуміє, що Пекін має вплив на Москву. Тому, щоб завершити війну, слід тиснути і на Китай. І пропонує зняти санкції на Піднебесну після завершення війни.
Незважаючи на свої обіцянки покласти край війні в Україні, останнім часом Трамп, здається, сумнівався у своїй здатності впливати на Путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру, повідомив Axios джерело, яке має пряму інформацію,
Медійники вказали: адміністрація Трампа "переклала відповідальність за тиск на Путіна на Європу, вимагаючи додаткових санкцій ЄС проти Москви та Китаю за купівлю російської нафти". У той час як світ чекав кроків від самого Трампа.
А ще звернули увагу, що це рішення Трампа може вдарити по його ж союзниках у Європі.
Дві основні країни, що купують російську нафту, – це Угорщина та Словаччина. Консервативні лідери цих двох країн є ключовими політичними союзниками Трампа в Європі,
Цікаво! Саме Угорщина та Словаччина жалілися Трампу, коли Україна атакувала російські енергетичні об'єкти. Водночас Володимир Зеленський сказав: Трамп незадоволений тим, що ці країни купують російську нафту.
Чому Трамп почав тиснути на Росію і продовжує тиск на Китай?
Трамп уже не раз говорив про те, що слід запровадити тарифи на Китай та Індію. Можливо, він хоче досягти своїх цілей під виглядом завершення війни.
12 вересня Politico писало, що Європа переконала Трампа у необхідності натиснути на Росію. Але ЗМІ вважає, що країни мають різні підходи: США віддають перевагу торговим інструментам, як-от тарифи, а ЄС наполягає на офіційних санкціях проти російських компаній і фінансових установ.
Політолог Володимир Фесенко назвав парад у Китаї грою м'язів і сигналом для США. Мовляв, за бажання Пекін може об'єднати довкола себе і Москву, і Пхеньян.
До речі, після параду в Китаї Трамп віддав Пентагону наказ готуватися до стримування Китаю.
А експертка з питань Східної Азії та старша аналітикиня центру "Нова Європа" Наталія Бутирська висловила думку, що Путін маніпулює Сі Цзіньпіном.