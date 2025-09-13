Axios проанализировали свежее заявление Трампа о том, что он готов ввести санкции против России, но при нескольких условиях. Среди этих условий фигурирует и Китай.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

К теме О Китае, России и возможности третьей мировой войны: интервью профессора из США

Анализ нового заявления Трампа о санкциях против России

13 сентября Трамп сказал, что хочет, чтобы к санкциям присоединились и страны НАТО. И чтобы они перестали покупать нефть у России. Еще одним требованием Трампа является наложение пошлин на Китай – от 50% до 100%.

Важно, что президент США понимает, что Пекин имеет влияние на Москву. Поэтому, чтобы завершить войну, следует давить и на Китай. И предлагает снять санкции на Поднебесную после завершения войны.

Несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, в последнее время Трамп, кажется, сомневался в своей способности влиять на Путина. Он признался своим доверенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру, сообщил Axios источник, который имеет прямую информацию,

– говорится в статье.

Медийщики указали: администрация Трампа "переложила ответственность за давление на Путина на Европу, требуя дополнительных санкций ЕС против Москвы и Китая за покупку российской нефти". В то время как мир ждал шагов от самого Трампа.

А еще обратили внимание, что это решение Трампа может ударить по его же союзникам в Европе.

Две основные страны, покупающие российскую нефть, – это Венгрия и Словакия. Консервативные лидеры этих двух стран являются ключевыми политическими союзниками Трампа в Европе,

– отметили Axios.

Интересно! Именно Венгрия и Словакия жаловались Трампу, когда Украина атаковала российские энергетические объекты. В то же время Владимир Зеленский сказал: Трамп недоволен тем, что эти страны покупают российскую нефть.

Почему Трамп начал давить на Россию и продолжает давление на Китай?