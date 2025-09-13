Трамп усомнился в своей способности влиять на Путина, – Axios
- Трамп заявил о необходимости введения санкций против России с участием стран НАТО и пошлин на Китай для давления на Москву.
- Этот план может ударить по союзникам Трампа в Европе, таких как Венгрия и Словакия, которые активно покупают российскую нефть.
Axios проанализировали свежее заявление Трампа о том, что он готов ввести санкции против России, но при нескольких условиях. Среди этих условий фигурирует и Китай.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Анализ нового заявления Трампа о санкциях против России
13 сентября Трамп сказал, что хочет, чтобы к санкциям присоединились и страны НАТО. И чтобы они перестали покупать нефть у России. Еще одним требованием Трампа является наложение пошлин на Китай – от 50% до 100%.
Важно, что президент США понимает, что Пекин имеет влияние на Москву. Поэтому, чтобы завершить войну, следует давить и на Китай. И предлагает снять санкции на Поднебесную после завершения войны.
Несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, в последнее время Трамп, кажется, сомневался в своей способности влиять на Путина. Он признался своим доверенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру, сообщил Axios источник, который имеет прямую информацию,
– говорится в статье.
Медийщики указали: администрация Трампа "переложила ответственность за давление на Путина на Европу, требуя дополнительных санкций ЕС против Москвы и Китая за покупку российской нефти". В то время как мир ждал шагов от самого Трампа.
А еще обратили внимание, что это решение Трампа может ударить по его же союзникам в Европе.
Две основные страны, покупающие российскую нефть, – это Венгрия и Словакия. Консервативные лидеры этих двух стран являются ключевыми политическими союзниками Трампа в Европе,
– отметили Axios.
Интересно! Именно Венгрия и Словакия жаловались Трампу, когда Украина атаковала российские энергетические объекты. В то же время Владимир Зеленский сказал: Трамп недоволен тем, что эти страны покупают российскую нефть.
Почему Трамп начал давить на Россию и продолжает давление на Китай?
Трамп уже не раз говорил о том, что следует ввести тарифы на Китай и Индию. Возможно, он хочет достичь своих целей под видом завершения войны.
12 сентября Politico писало, что Европа убедила Трампа в необходимости надавить на Россию. Но СМИ считает, что страны имеют разные подходы: США отдают предпочтение торговым инструментам вроде тарифов, а ЕС настаивает на официальных санкциях против российских компаний и финансовых учреждений.
Политолог Владимир Фесенко назвал парад в Китае игрой мускулов и сигналом для США. Мол, при желании Пекин может объединить вокруг себя и Москву, и Пхеньян.
Кстати, после парада в Китае Трамп отдал Пентагону приказ готовиться к сдерживанию Китая.
А эксперт по вопросам Восточной Азии и старший аналитик центра "Новая Европа" Наталья Бутырская высказала мнение, что Путин манипулирует Си Цзиньпином.