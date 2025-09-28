У фінській Лапландії вирішили створити ударну бригаду НАТО на кордоні з Росією. Її переважно сформують зі шведських солдатів з Норрботтенської бригади.

До бригади увійдуть приблизно 4 – 5 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Iltalehti.

Що відомо про новостворену бригаду?

Шведська механізована бригада "Норрботтен" спеціалізується на веденні бойових дій у зимових умовах. У її складі – 5 батальйонів та підрозділів забезпечення. Кожен батальйон має близько тисячі солдатів.

"Шведи перебувають у стані готовності у власних казармах, які розташовані поблизу Фінляндії. Якщо напруженість у відносинах з Росією зросте, вони перейдуть на фінську сторону", – цитує видання джерело в НАТО.

Окрім шведських та фінських військових, до бригади доєднаються також норвежці та данці. Штаби будуть розташовуватися у містах Рованіємі та Соданкюля у Фінляндії.

Зазначається, що озброєння для нової бригади, зокрема шведські самохідні гаубиці Archer, уже в Лапландії. А у випадку збройного конфлікту військових прикриватимуть із повітря британські винищувачі Eurofighter і F-35, а ще гелікоптери Apache.

Навчання бригади заплановані уже на найближчий час. Вони пройдуть на фінському полігоні Роваярві.

Що передувало?