Швеція та Фінляндія створили кількатисячну ударну бригаду на кордоні з Росією, – ЗМІ
- У фінській Лапландії на кордоні з Росією створено ударну бригаду НАТО, переважно зі шведських солдатів.
- Бригада складається із 4 – 5 тисяч військових, а озброєння для неї вже перебуває в Лапландії.
У фінській Лапландії вирішили створити ударну бригаду НАТО на кордоні з Росією. Її переважно сформують зі шведських солдатів з Норрботтенської бригади.
До бригади увійдуть приблизно 4 – 5 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Iltalehti.
Дивіться також НАТО реагує на дрони у Данії: місію у Балтійському морі посилить додатковий фрегат
Що відомо про новостворену бригаду?
Шведська механізована бригада "Норрботтен" спеціалізується на веденні бойових дій у зимових умовах. У її складі – 5 батальйонів та підрозділів забезпечення. Кожен батальйон має близько тисячі солдатів.
"Шведи перебувають у стані готовності у власних казармах, які розташовані поблизу Фінляндії. Якщо напруженість у відносинах з Росією зросте, вони перейдуть на фінську сторону", – цитує видання джерело в НАТО.
Окрім шведських та фінських військових, до бригади доєднаються також норвежці та данці. Штаби будуть розташовуватися у містах Рованіємі та Соданкюля у Фінляндії.
Зазначається, що озброєння для нової бригади, зокрема шведські самохідні гаубиці Archer, уже в Лапландії. А у випадку збройного конфлікту військових прикриватимуть із повітря британські винищувачі Eurofighter і F-35, а ще гелікоптери Apache.
Навчання бригади заплановані уже на найближчий час. Вони пройдуть на фінському полігоні Роваярві.
Що передувало?
Невідомі дрони уже порушували повітряний простір Данії, Швеції, Норвегії та уже навіть у Німеччині. За цим з великою ймовірністю може стояти Росія.
Тим часом Москва відкидає будь-які звинувачення, ще й запевняє, що не планує нападати на країни НАТО та ЄС. Водночас країна-терористка не забуває погрожувати Заходу рішучою відповіддю у разі агресії проти неї.
Тим часом НАТО не виключають, що будуть збивати російські літаки та безпілотники. А Польща, яка теж страждає від нальотів російських дронів, навіть готує законопроєкт, що дозволить збивати російські цілі над Україною без згоди НАТО та ЄС.