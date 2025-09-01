На початку дводенного саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні Сі Цзіньпін і Володимир Путін продемонстрували спільне бачення нового світового порядку. Зокрема, вони закликали використовувати потенціал "мегаринку" ШОС.

А також підкреслили важливість багатополярності та тіснішої співпраці країн Глобального Півдня в економічній та безпековій сферах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Що сказали Путін і Сі Цзіньпін про новий світопорядок?

За даними агентства, Путін і Сі закликали використовувати потенціал "мегаринку" ШОС, розкритикували політику США та виступили за альтернативу теперішній світовій системі. Російський диктатор підтримав амбіції Сі, тому це становить виклик для Сполучених Штатів.

Окрім цього, у вступній промові перед понад 20 світовими лідерами китайський лідер заявив, що організація формує новий тип міжнародних відносин, який ґрунтується на рівноправній багатополярності, інклюзивній глобалізації та справедливому управлінні світовими процесами.

Китайський лідер також наголосив на необхідності скористатися економічним потенціалом організації.

Ми повинні використати переваги мегамасштабного ринку для підвищення рівня сприяння торгівлі та інвестиціям,

– сказав Сі.

Він також закликав членів ШОС активізувати співпрацю в енергетиці, інфраструктурі, науці, технологіях і штучному інтелекті. Тоді як Путін підкреслив, що ШОС сприяє відродженню "справжнього мультилатералізму", особливо в контексті зростання використання національних валют у взаємних розрахунках.

Мультилатералізм – державні контакти між трьома та більше країнами у політичній, економічній, культурній та інформаційній областях. Ці країни пов'язуються одне з одним безпосередньо або через одну з них, що відіграє важливішу роль, ніж інші.

На думку диктатора, це закладає політичну та соціально-економічну основу для формування нової системи стабільності та безпеки в Євразії.

Путін також додав, що нова система безпеки, на відміну від євроцентричних і євроатлантичних моделей, "буде справді враховувати інтереси широкого кола країн, буде дійсно збалансованою та не дозволить одній країні забезпечувати свою безпеку коштом інших".

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та інші лідери країн Центральної Азії, Близького Сходу, Південної та Південно-Східної Азії взяли участь у церемонії відкриття, демонструючи солідарність країн Глобального Півдня.

Варто зауважити, що ШОС, яка розпочала діяльність як об’єднання шести євразійських держав, нині нараховує 10 постійних членів та 16 країн-учасниць діалогу й спостерігачів.

Сі Цзіньпін закликав партнерів організації "протистояти менталітету холодної війни та блоковій конфронтації" і підтримувати багатосторонні торгівельні системи. Це було, зокрема, натяком на торгівельні обмеження США, що негативно вплинули на економіки країн, таких як Індія, де експорт обклали 50-відсотковим митом.

Китай також пообіцяв членам ШОС безплатну допомогу в розмірі 2 мільярдів юанів (приблизно 280 мільйонів доларів) і додаткові кредити на суму 10 мільярдів юанів через банківський консорціум організації. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, коментуючи саміт, назвав Китай "фундаментальним" у підтримці глобального мультилатералізму.

Візит Путіна до Китаю: що варто знати