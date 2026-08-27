Трамп покладає великі надії на зустріч із Сі: експерт назвав головний задум

Переговори між керівництвом ЦРУ та російською розвідкою зазвичай передують кардинальним подіям на міжнародній арені. Водночас США розраховують на переговори з Китаєм, відкладаючи жорсткі рішення щодо санкцій.

Поки не відбудеться зустріч Трампа і Сі навряд чи американці наважаться на кардинальні геополітичні кроки. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Юрій Подорожній, зауваживши, що зараз у США навіть відклали розгляд закону щодо так званих "пекельних санкцій" проти Росії.

Чому для Трампа так важлива зустріч із Сі

Зараз розгортаються важливі процеси на азійському напрямку. На тлі підготовки візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Вашингтона американська сторона уникає кроків, які б могли завадити цій зустрічі. Саме через це розгляд закону про "пекельні санкції" в Конгресі відклали, аби нічого не затьмарило майбутні переговори.

Трамп покладає на цю зустріч великі надії, тому ніщо не має зіпсувати його сподівання. Це зрозуміло з огляду на загострення, яке зараз відбувається у Тихоокеанському регіоні. Володимир Путін їздив на Сахалін. Північна Корея перекидає свої війська до Росії, а питання Тайваню стає дедалі гострішим для всіх ключових гравців світової політики,

– наголосив політтехнолог.

Цікаво, що канал зв'язку між керівництвом ЦРУ та очільником російської зовнішньої розвідки Наришкіним залишається відкритим упродовж усього періоду повномасштабного вторгнення.

Зустрічі такого рівня є не просто формальністю, адже після них регулярно відбуваються суттєві зрушення чи серйозні події. Попри це, сподіватися на реальну зміну позиції Кремля не варто, адже ключова мета Путіна щодо України залишається незмінною.

Трам зустрінеться з Сі: дивіться відео

До слова, візит Сі Цзіньпіна запланований на 24 вересня 2026 року. Американський президент пообіцяв захищати національні інтереси на цій зустрічі, а його адміністрація очікує "позитивних переговорів". Однією з тем має стати Штучний інтелект. Крім цього, ймовірно, говоритимуть про Близький Схід, торгівельні відносини, сторони не відкидають жорсткі дискусії.