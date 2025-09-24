Спецпредставнику США Кіту Келлогу сподобався заклик міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського до Росії "не нити", якщо її літаки зіб'ють у повітряному просторі НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

Як у США ставляться до позиції Польщі?

Нещодавню заяву Сікорського Келлог прокоментував у розмові з президентом Фінляндії Александером Стуббом в кулуарах 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Те, що сказав учора Сікорський, було справді добре,

– сказав спецпредставник президента США.

Днем раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Естонією через порушення її повітряного простору трьома російськими винищувачами.

У мене до російського уряду лише одне прохання: якщо ще одна ракета або літак вторгнуться в наш простір без дозволу, навмисно або помилково, і будуть збиті, а уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приїжджайте сюди і не нийте,

– заявив Сікорський.

Важливо! Нещодавно російські провокації, зокрема щодо Естонії, засудили низка країн, зокрема, Данія, Німеччина, країни Бенілюксу, Литва, Латвія, Україна, Румунія, Велика Британія та інші.

Росія неодноразово порушувала повітряний простір НАТО