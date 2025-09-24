"Не приїжджайте сюди й не нийте": Келлогу сподобався заклик Сікорського до Росії
- Спецпредставнику США Кіту Келлогу сподобався заклик міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського до Росії "не нити", якщо її літаки зіб'ють у повітряному просторі НАТО.
- Днем раніше Сікорський виступив на екстреному засіданні Ради безпеки ООН через порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.
Як у США ставляться до позиції Польщі?
Нещодавню заяву Сікорського Келлог прокоментував у розмові з президентом Фінляндії Александером Стуббом в кулуарах 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Те, що сказав учора Сікорський, було справді добре,
– сказав спецпредставник президента США.
Днем раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Естонією через порушення її повітряного простору трьома російськими винищувачами.
У мене до російського уряду лише одне прохання: якщо ще одна ракета або літак вторгнуться в наш простір без дозволу, навмисно або помилково, і будуть збиті, а уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приїжджайте сюди і не нийте,
– заявив Сікорський.
Важливо! Нещодавно російські провокації, зокрема щодо Естонії, засудили низка країн, зокрема, Данія, Німеччина, країни Бенілюксу, Литва, Латвія, Україна, Румунія, Велика Британія та інші.
Росія неодноразово порушувала повітряний простір НАТО
У ніч на 10 вересня російські БпЛА порушили повітряний простір Польщі. У відповідь країна підняла авіацію та тимчасово закривала деякі аеропорти. Військові провели операцію з нейтралізації дронів, вперше збивши цілі над країною.
Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна буде захищати свій повітряний простір і за необхідності знищуватиме "літальні об'єкти", які його порушать.
Вже 19 вересня у повітряний простір Естонії в район острова Вайндлоо залетіли три російські винищувачі МіГ-31. Через це НАТО підіймало у повітря свої літаки F-35 та перехопило російські повітряні судна.