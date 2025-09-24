"Не приезжайте сюда и не нийте": Кэллогу понравился призыв Сикорского к России
- Спецпредставителю США Киту Келлогу понравился призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского к России "не ныть", если ее самолеты собьют в воздушном пространстве НАТО.
- Днем ранее Сикорский выступил на экстренном заседании Совета безопасности ООН из-за нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.
Как в США относятся к позиции Польши?
Недавнее заявление Сикорского Келлог прокомментировал в разговоре с президентом Финляндии Александером Стуббом в кулуарах 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
То, что сказал вчера Сикорский, было действительно хорошо,
– сказал спецпредставитель президента США.
Днем ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил на экстренном заседании Совета безопасности ООН, созванном Эстонией из-за нарушения ее воздушного пространства тремя российскими истребителями.
У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или самолет вторгнутся в наше пространство без разрешения, намеренно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приезжайте сюда и не нийте,
– заявил Сикорский.
Важно! Недавно российские провокации, в частности по Эстонии, осудили ряд стран, в частности, Дания, Германия, страны Бенилюкса, Литва, Латвия, Украина, Румыния, Великобритания и другие.
Россия неоднократно нарушала воздушное пространство НАТО
В ночь на 10 сентября российские БПЛА нарушили воздушное пространство Польши. В ответ страна подняла авиацию и временно закрывала некоторые аэропорты. Военные провели операцию по нейтрализации дронов, впервые сбив цели над страной.
Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна будет защищать свое воздушное пространство и при необходимости уничтожать "летательные объекты", которые его нарушат.
Уже 19 сентября в воздушное пространство Эстонии в район острова Вайндлоо залетели три российских истребителя МиГ-31. Из-за этого НАТО поднимало в воздух свои самолеты F-35 и перехватило российские воздушные суда.