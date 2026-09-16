"Не дивуйтеся наслідкам": Сікорський застеріг, що Україна має бути обережна з вибором героїв

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Україну виявляти більшу обережність під час вибору національних героїв з минулого, аби уникнути нових історичних суперечок. За його словами, вшанування постатей із неоднозначною репутацією чи причетністю до воєнних злочинів може викликати гостру реакцію за кордоном та посилити напругу у двосторонніх відносинах.

Відповідна заява прозвучала в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Як Сікорський висловився про вибір Україною національних героїв?

Очільник польського дипломатичного відомства зазначив, що рішення про вшанування національних діячів є власною справою Києва, однак застережно порадив зважати на міжнародну оцінку таких кроків.

На його думку, формуванням Пантеону героїв потрібно займатися зважено, оскільки залучення суперечливих діячів здане спровокувати гостру реакцію за кордоном.

Радослав Сікорський підкреслив, що сучасна Україна вже має безліч беззаперечних героїв, які чинять опір російській агресії.

Він зауважив, що орієнтація на постаті минулого із сумнівною репутацією створює підстави для нових конфліктів між сусідніми народами.

Тож будьте обережні, обираючи героїв з минулого. Бо у деяких із них, скажімо так, неоднозначна репутація. А нам не потрібні нові історичні суперечки,

– сказав Сікорський.

Співпраця довкола складних сторінок історії

"Нещодавно мені вручили колекцію медалей із Монголії, викарбуваних до 800-річчя Чингісхана. Погодьтеся, це суперечлива постать як у Польщі, так і в Україні. Так, кожна країна має свої історичні наративи. Але не забувайте: ці наративи оцінюватимуть також інші", – сказав він.

Глава МЗС Польщі закликав політиків обох країн поводитися відповідально та не використовувати минуле задля розпалювання ненависті у сучасному суспільстві.

При цьому він позитивно оцінив поточну співпрацю у питаннях пошуку та перепоховання жертв Волинської трагедії, назвавши це єдино правильним шляхом до подолання розбіжностей.

На думку урядовця, примирення між сусідніми державами є цілком реальним, якщо сторони зосередяться на відвертому діалозі та недопущенні повторення давніх помилок.

Як приклад він навів Францію та Німеччину, які розпочали європейську інтеграцію вже через п'ять років після завершення Другої світової війни.

Зростання напруги та соціологічні зміни

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті з посиланням на видання Politico, у Польщі останнім часом спостерігається зростання антиукраїнських настроїв через активне використання історичних конфліктів місцевими правими політиками. За даними соціологічного центру CBOS, частка поляків, які симпатизують українцям, знизилася з 51% у 2023 році до 29% на початку 2026 року.

Водночас раніше ми розповідали, що Варшава прагне активної участі у потенційних мирних переговорах щодо України. Радослав Сікорський наголошував на ключовій ролі своєї країни у забезпеченні транзиту міжнародної допомоги та захисті східного флангу НАТО.