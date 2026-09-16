Соответствующее заявление прозвучало в интервью изданию "Европейская правда".
Как Сикорский высказался о выборе Украиной национальных героев?
Глава польского дипломатического ведомства отметил, что решение о чествовании национальных деятелей является внутренним делом Киева, однако предостерег, что следует учитывать международную оценку таких шагов.
По его мнению, к формированию Пантеона героев нужно подходить взвешенно, поскольку включение в него спорных деятелей может спровоцировать острую реакцию за рубежом.
Радослав Сикорский подчеркнул, что современная Украина уже имеет множество бесспорных героев, которые сопротивляются российской агрессии.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Он отметил, что ориентация на фигуры прошлого с сомнительной репутацией создает почву для новых конфликтов между соседними народами.
Поэтому будьте осторожны, выбирая героев из прошлого. Ведь у некоторых из них, скажем так, неоднозначная репутация. А нам не нужны новые исторические споры,
– сказал Сикорский.
Сотрудничество вокруг сложных страниц истории
Недавно мне вручили коллекцию медалей из Монголии, отчеканенных к 800-летию Чингисхана. Согласитесь, это противоречивая фигура как в Польше, так и в Украине. Так, у каждой страны есть свои исторические нарративы. Но не забывайте: эти нарративы будут оценивать и другие, – сказал он.
Глава МИД Польши призвал политиков обеих стран вести себя ответственно и не использовать прошлое для разжигания ненависти в современном обществе.
При этом он положительно оценил текущее сотрудничество в вопросах поиска и перезахоронения жертв Волынской трагедии, назвав это единственно правильным путем к преодолению разногласий.
По мнению чиновника, примирение между соседними государствами вполне реально, если стороны сосредоточатся на откровенном диалоге и недопущении повторения давних ошибок.
В качестве примера он привел Францию и Германию, которые начали европейскую интеграцию уже через пять лет после окончания Второй мировой войны.
Рост напряженности и социологические изменения
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте со ссылкой на издание Politico, в Польше в последнее время наблюдается рост антиукраинских настроений из-за активного использования исторических конфликтов местными правыми политиками. По данным социологического центра CBOS, доля поляков, симпатизирующих украинцам, снизилась с 51% в 2023 году до 29% в начале 2026 года.
В то же время ранее мы сообщали, что Варшава стремится к активному участию в потенциальных мирных переговорах по Украине. Радослав Сикорский подчеркивал ключевую роль своей страны в обеспечении транзита международной помощи и защите восточного фланга НАТО.