Соответствующее заявление прозвучало в интервью изданию "Европейская правда".

Как Сикорский высказался о выборе Украиной национальных героев?

Глава польского дипломатического ведомства отметил, что решение о чествовании национальных деятелей является внутренним делом Киева, однако предостерег, что следует учитывать международную оценку таких шагов.

По его мнению, к формированию Пантеона героев нужно подходить взвешенно, поскольку включение в него спорных деятелей может спровоцировать острую реакцию за рубежом.

Радослав Сикорский подчеркнул, что современная Украина уже имеет множество бесспорных героев, которые сопротивляются российской агрессии.

Он отметил, что ориентация на фигуры прошлого с сомнительной репутацией создает почву для новых конфликтов между соседними народами.

Поэтому будьте осторожны, выбирая героев из прошлого. Ведь у некоторых из них, скажем так, неоднозначная репутация. А нам не нужны новые исторические споры,

– сказал Сикорский.

Сотрудничество вокруг сложных страниц истории

Недавно мне вручили коллекцию медалей из Монголии, отчеканенных к 800-летию Чингисхана. Согласитесь, это противоречивая фигура как в Польше, так и в Украине. Так, у каждой страны есть свои исторические нарративы. Но не забывайте: эти нарративы будут оценивать и другие, – сказал он.

Глава МИД Польши призвал политиков обеих стран вести себя ответственно и не использовать прошлое для разжигания ненависти в современном обществе.

При этом он положительно оценил текущее сотрудничество в вопросах поиска и перезахоронения жертв Волынской трагедии, назвав это единственно правильным путем к преодолению разногласий.

По мнению чиновника, примирение между соседними государствами вполне реально, если стороны сосредоточатся на откровенном диалоге и недопущении повторения давних ошибок.

В качестве примера он привел Францию и Германию, которые начали европейскую интеграцию уже через пять лет после окончания Второй мировой войны.

Рост напряженности и социологические изменения

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте со ссылкой на издание Politico, в Польше в последнее время наблюдается рост антиукраинских настроений из-за активного использования исторических конфликтов местными правыми политиками. По данным социологического центра CBOS, доля поляков, симпатизирующих украинцам, снизилась с 51% в 2023 году до 29% в начале 2026 года.

В то же время ранее мы сообщали, что Варшава стремится к активному участию в потенциальных мирных переговорах по Украине. Радослав Сикорский подчеркивал ключевую роль своей страны в обеспечении транзита международной помощи и защите восточного фланга НАТО.