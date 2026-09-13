Якби Росія на нас напала, ми б швидко перемогли, – Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі нападу Росії його країна могла б досить швидко перемогти агресора. Польща нібито має перевагу над Росією у повітряній силі.

Про це він сказав на брифінгу в Києві.

Яку заяву зробив Сікорський?

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі нападу Росії Польща могла б швидко завдати агресору серйозної поразки.

Якби Росія напала на нас і ми зняли рукавички, думаю, ми досить швидко перемогли б Росію. Ми маємо переважну перевагу над Росією в повітряній силі,

– заявив Сікорський.

Польський міністр також звернув увагу на ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Він зазначив, що Україна за шість місяців вивела з ладу близько половини потужностей російської нафтопереробки.

На думку Сікорського, у разі відповідних можливостей Польща могла б діяти значно швидше. Польська сторона могла б упродовж шести тижнів уразити половину потужностей російської нафтопереробної галузі, які ще залишилися.

Нагадаємо, Сікорський наголосив, що російська гібридна війна вже проявляється не лише в інформаційному просторі, а й у фізичних атаках та диверсіях у країнах Європи. Він згадав, зокрема, підпали в Польщі, спроби атак на авіацію та інші диверсії, які пов'язують із Росією.

Сибіга зазначив, що російські атаки та диверсії дедалі більше виходять за межі України й становлять загрозу для європейських країн. Європі необхідно реагувати на такі дії значно жорсткіше та не сприймати їх лише як окремі гібридні інциденти.

Водночас Сибіга закликав заборонити в'їзд до Європи російським комбатантам і закрити російські культурні центри, які можуть становити безпекову загрозу. Український міністр також наголосив на необхідності спільної реакції Європи на посилення російської агресії.