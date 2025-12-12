Не через хворобу: у Білому домі розповіли, чому Трамп носить пластирі на руках
- Дональд Трамп носить пластир на руках через часте потискання рук.
- Трамп щодня приймає аспірин, що може сприяти утворенню синців на руках.
У Білому домі пояснили, чому на руках президента США Дональльда Трампа іноді можна побачити пластирі. Відомо, що американський лідер приймає ліки, які можуть спричиняти синці.
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт під час пресконференції.
Чи є у Трампа проблеми зі здоров'ям?
Дональд Трамп іноді носить на руках пластир через те, що за добу він багато кому тисне руки. Таке пояснення озвучила журналістам Керолайн Левітт. Зокрема у президента США були пов'язки на тильній частині долонь. Речниця каже, що Трамп "буквально постійно тисне людям руки".
Також вона пояснила, чому на руках президента з'являються синці.
Він також щодня приймає аспірин, про що йшлося і у його попередніх медичних оглядах, а це може сприяти утворенню синця, який ви бачите,
– стверджує Левітт.
Нагадаємо, Дональд Трамп вважається найстарішим президентом Сполучених Штатів. Коли термін його президентства закінчиться, то йому виповниться 82 роки.
Що кажуть лікарі про стан здоров'я Трампа?
Лікарі дійсно раніше говорили, що синці на руках Дональда Трампа можуть бути спричинені пошкодженням тканин через часті рукостискання.
Однак у липні повідомлялося, що американський лідер страждає на хронічну венозну недостатність. Це захворювання, яке досить поширене серед літніх людей, вражає вени на ногах – вони не можуть перекачувати кров назад до серця.
Після медичного огляду, який пройшов Дональд Трамп, лікарі зазначили, що він має "відмінний стан здоров’я". Президент також зробив щорічну вакцинацію.