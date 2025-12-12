Не через хворобу: у Білому домі розповіли, чому Трамп носить пластирі на руках

У Білому домі пояснили, чому на руках президента США Дональльда Трампа іноді можна побачити пластирі. Відомо, що американський лідер приймає ліки, які можуть спричиняти синці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт під час пресконференції.

До теми Вік – не проблема: у Трампа опублікували результати когнітивного та фізичного здоров’я

Чи є у Трампа проблеми зі здоров'ям?

Дональд Трамп іноді носить на руках пластир через те, що за добу він багато кому тисне руки. Таке пояснення озвучила журналістам Керолайн Левітт. Зокрема у президента США були пов'язки на тильній частині долонь. Речниця каже, що Трамп "буквально постійно тисне людям руки".

Також вона пояснила, чому на руках президента з'являються синці.

Він також щодня приймає аспірин, про що йшлося і у його попередніх медичних оглядах, а це може сприяти утворенню синця, який ви бачите,

– стверджує Левітт.

Нагадаємо, Дональд Трамп вважається найстарішим президентом Сполучених Штатів. Коли термін його президентства закінчиться, то йому виповниться 82 роки.

Що кажуть лікарі про стан здоров'я Трампа?