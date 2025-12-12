Не из-за болезни: в Белом доме рассказали, почему Трамп носит пластыри на руках

В Белом доме объяснили, почему на руках президента США Дональда Трампа иногда можно увидеть пластыри. Известно, что американский лидер принимает лекарства, которые могут вызывать синяки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-конференции.

К теме Возраст – не проблема: у Трампа опубликовали результаты когнитивного и физического здоровья

Есть ли у Трампа проблемы со здоровьем?

Дональд Трамп иногда носит на руках пластырь из-за того, что за сутки он много кому жмет руки. Такое объяснение озвучила журналистам Кэролайн Левитт. В частности у президента США были повязки на тыльной части ладоней. Пресс-секретарь говорит, что Трамп "буквально постоянно жмет людям руки".

Также она объяснила, почему на руках президента появятся синяки.

Он также ежедневно принимает аспирин, о чем говорилось и в его предыдущих медицинских осмотрах, а это может способствовать образованию синяка, который вы видите,

– утверждает Левитт.

Напомним, Дональд Трамп считается самым старым президентом Соединенных Штатов. Когда срок его президентства закончится, то ему исполнится 82 года.

Что говорят врачи о состоянии здоровья Трампа?