Може завадити НАТО: у Словенії проведуть референдум щодо збільшення оборонних витрат
- Словенські депутати підтримали проведення референдуму щодо скасування рішення про підвищення оборонних витрат до 3% від ВВП до 2030 року.
- Проведення референдуму може завадити уряду Словенії приєднатися до решти європейських країн у зміцненні безпеки, що викликало розбіжності у коаліції та суспільстві.
- Президент США вимагає, щоб члени НАТО витрачали 5% ВВП на оборону, тоді як прем'єр-міністр Словенії заявив, що зобов'язання країни – досягти 3% до 2030 року.
Словенські депутати підтримали проведення референдуму щодо планів збільшення оборонних витрат. Він має на меті скасувати рішення країни підвищити оборонні витрати до 3% від ВВП до 2030 року.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
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Проведення референдуму в Словенії
Журналісти підкреслили, що проведення такого референдуму може завадити уряду Словенії приєднатися до решти європейських країн у зміцненні безпеки.
Наразі Словенія входить до числа країн-членів НАТО, які витрачають на оборону найменше у співвідношенні до економічного обсягу виробництва серед усіх 32 країн Альянсу. Водночас референдум має на меті скасувати рішення країни підвищити оборонні витрати до 3% від ВВП до 2030 року.
Своєю чергою, президент США вимагає, щоб усі члени Альянсу витрачали 5% ВВП на оборону. Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що єдине зобов'язання його країни – досягти 3% до 2030 року, а решту можна виконати шляхом цивільних проєктів.
Це те, що Словенія вже будує сьогодні. Ніколи не йшлося про те, що 5% означає лише зброю,
– сказав він.
У виданні підкреслили, що питання оборонних витрат спричинило тріщини в коаліції: ліві та соціал-демократи звинувачують Голоба у тому, що він обійшов їх при ухваленні рішення на саміті НАТО в Гаазі.
Водночас розділене й суспільство Словенії. Опитування Mediana в березні показало, що 44% проти підвищення оборонних витрат, тоді як 40% підтримують збільшення.