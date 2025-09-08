У середу, 3 вересня, гостями Сі Цзіньпіна на параді в Пекіні стали Володимир Путін і Кім Чен Ин. Однак, попри дедалі тісніші відносини, країни залишаються далекими від створення військового або політичного союзу.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal від неділі, 7 вересня, передає 24 Канал. "Величність" китайського лідера ознаменувала "новий етап у перекроюванні міжнародного порядку".

Що відомо про відносини між Китаєм, КНДР і Росією?

На думку головного кореспондента із закордонних справ газети Ярослава Трофімова, останніми діями очільник Китаю продемонстрував зростання зв'язків Пекіна з Москвою та Пхеньяном.

Обидві країни підпадають під західні санкції, обидві ведуть кровопролитну війну проти України та обидві потенційно корисні Китаю в можливому конфлікті зі США,

– зазначив журналіст.

Однак наразі вони все ж далекі від союзу, що міг би нав'язати свою волю Євразійському континенту – найбагатшому та найнаселенішому регіону світу.

Зі свого боку, Пекін залишається дуже обережним у співпраці з КНДР і Росією. Хоч на Заході їх зображують як союзників, Китай не перебуває в цьому "таборі", адже його погляди на питання війни та безпеки відрізняються. Таку думку висловив голова кафедри міжнародних відносин Університету Цінхуа Тан Сяоян.

Він також наголосив, що Китай понад 40 років не брав участі у війнах і насамперед прагне "стабільності на своїх кордонах".

Водночас західні спостерігачі вважають, що розрив між прагненнями Пекіна та його "молодших партнерів" поступово зменшується.

Китай стає дедалі менш стриманим, щоб бути частиною так званої осі потрясінь… Китай бачить можливість утвердити своє лідерство в той час, коли США підривають свою міжнародну авторитетність,

– підкреслив старший науковий співробітник аналітичного центру Carnegie China Тон Чжао.

Натомість професор Пекінського університету Ван Дон переконаний, що Китай і Росія мають спільне розуміння того, як повинен працювати новий міжнародний порядок. "Ми вважаємо, що американська гегемонія добігає кінця – це об'єктивна реальність", – додав науковець.

Про існування чітких меж сказав декан Інституту міжнародних досліджень Фуданьського університету в Шанхаї Сінбо Ву. "Якщо у нас виникне великий конфлікт із США через питання Тайваню, я не думаю, що Росія прийде нам на допомогу. Ми – добрі друзі, добрі партнери, але це все. Ми ніколи не станемо союзниками", – зауважив він.

Окрім того, китайські посадовці запевняють, що Пекін не передає Росії справжню зброю, не визнає її претензій на українську територію та не схвалює участь КНДР у конфлікті.

