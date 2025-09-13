Перм'єр-мініст Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія зла на НАТО через допомогу Україні, а тому робить провокації в країнах Альянсу. Посадовець додав, що останні події чітко демонструють, що Росія не готова до миру.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Сікорського під час візиту до Києва у п'ятницю, 12 вересня, які публікує Суспільне.

Дивіться також Це реально, – дипломат про оборонний союз, який можуть створити Україна та Польща

Що сказав Сікорський про масовані атаки Росії на Україну та НАТО?

Радослав Сікорський нагадав, що під час останніх днів російська армія запустила щонайменше 400 дронів та близько 40 ракет по Україні, а також вдарили по території Польщі. Він додав, що країни НАТО не воює з Москвою, однак Росія свідомо продовжує агресію.

Ця ситуація об’єднала польський народ, Європу та блок НАТО. Інтенсифікація атак після саміту на Алясці показує: Росія не готова прийняти припинення вогню, на яке готова Україна. Москва хоче агресивної війни, і ми шкодуємо, що невинні українці продовжують страждати,

– сказав Сікорський.

Через останні події – збиття й падіння російських дронів у Польщі – Варшава готова розширити військове співробітництво з Україною. Так відбуватимуться спільні процеси в межах програми SAFE та за допомогою інструментів Європейського фонду миру. Польща обіцяє виділити понад 40 мільйонів євро.

Як зазначив Сікорський, на порядку денному європейських посадовців пріоритетними залишаються питання України та Молдови.

Варто зазначити! У межах SAFE Польща на спільні з Україною оборонні проєкти виділить 47 мільярдів євро. Варшава не відмовляється від партнерства та є непохитною в підтримці України.

Радослав Сікорський додатково звернувся до Угорщини та закликав не блокувати кошти Європейського фонду миру та зняти вето на переговори щодо вступу України до ЄС.

Щодо того, чи могли російські дрони летіти на хаб допомоги Україні у Жешуві, міністр закордонних справ Польщі сказав, що не може підтвердити чи спростувати це. Однак він назвав брехливим твердження про "українську провокацію" за допомогою атаки.

Як у НАТО відреагували на атаку дронів по Польщі?