Россия воюет с НАТО из-за Украины, глава МИД Польши рассказал о сотрудничестве с Киевом
- Польша готова расширить военное сотрудничество с Украиной, выделяя более 40 миллионов евро на совместные проекты в рамках программы SAFE.
- Россия продолжает агрессию, осуществляя массированные атаки на Украину и провокации в странах НАТО.
Пермьер-министр Польши Радослав Сикорский считает, что Россия зла на НАТО из-за помощи Украине, а потому делает провокации в странах Альянса. Чиновник добавил, что последние события четко демонстрируют, что Россия не готова к миру.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Сикорского во время визита в Киев в пятницу, 12 сентября, которые публикует Суспільне.
Смотрите также Это реально, – дипломат об оборонном союзе, который могут создать Украина и Польша
Что сказал Сикорский о массированных атаках России на Украину и НАТО?
Радослав Сикорский напомнил, что во время последних дней российская армия запустила не менее 400 дронов и около 40 ракет по Украине, а также ударили по территории Польши. Он добавил, что страны НАТО не воюет с Москвой, однако Россия сознательно продолжает агрессию.
Эта ситуация объединила польский народ, Европу и блок НАТО. Интенсификация атак после саммита на Аляске показывает: Россия не готова принять прекращение огня, на которое готова Украина. Москва хочет агрессивной войны, и мы сожалеем, что невинные украинцы продолжают страдать,
– сказал Сикорский.
Из-за последних событий – сбивания и падения российских дронов в Польше – Варшава готова расширить военное сотрудничество с Украиной. Так будут происходить совместные процессы в рамках программы SAFE и с помощью инструментов Европейского фонда мира. Польша обещает выделить более 40 миллионов евро.
Как отметил Сикорский, на повестке дня европейских чиновников приоритетными остаются вопросы Украины и Молдовы.
Стоит отметить! В рамках SAFE Польша на совместные с Украиной оборонные проекты выделит 47 миллиардов евро. Варшава не отказывается от партнерства и является непоколебимой в поддержке Украины.
Радослав Сикорский дополнительно обратился к Венгрии и призвал не блокировать средства Европейского фонда мира и снять вето на переговоры по вступлению Украины в ЕС.
Относительно того, могли ли российские дроны лететь на хаб помощи Украине в Жешуве, министр иностранных дел Польши сказал, что не может подтвердить или опровергнуть это. Однако он назвал лживым утверждение об "украинской провокации" с помощью атаки.
Как в НАТО отреагировали на атаку дронов по Польше?
В ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Военные сбили часть БпЛА, другие упали в разных воеводствах. Премьер Дональд Туск проинформировал об атаке генсека НАТО Марка Рютте.
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса заявил, что в НАТО будет происходить операция "Восточный страж" после воздушного нападения на Польшу. Новая миссия предусматривает использование различных ресурсов для защиты, включая авиационные и наземные базы. В операции принимают участие Дания, Франция, Великобритания и Германия.
18 сентября в Украину прибудет делегация польских военных для обмена опытом в сфере обороны. Украинские Вооруженные Силы поделятся уникальным опытом противостояния современным угрозам со стороны России.