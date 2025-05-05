"Останній подарунок Кіма для Путіна": Росія купує у КНДР дешеву робочу силу

В рамках стратегічного партнерства між Москвою та Пхеньяном, Кім Чен Ин надає Росії не лише зброю та солдатів, щоб воювати проти України. КНДР допомагає вирішити гостру нестачу дешевої робочої сили, тому активно надсилає мігрантів до Москви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Журналісти називають масову підправку північнокорейських робітників до Росії "останнім подарунком Кім Чен Ина".

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Росії критично не вистачає робочої сили

Брак робочої сили – одна з найбільших проблем Путіна. Демографічна криза, війна в Україні та еміграція серйозно вплинули на кадрову нестачу в Росії. За офіційними даними російського міністерства праці, сьогодні в країні не вистачає близько 1,5 мільйона працівників, а до 2030 року дефіцит може зрости до 2,4 мільйона. Особливо критично дефіцит працівників відчувається у сферах будівництва, промисловості та інфраструктурних проєктів.

Наразі відомо, що КНДР вже відправила до Росії близько 15 тисяч робітників. Багато хто з них в'їхав у країну за студентськими візами. Офіційно у Москві стверджують, що у 2024 році кількість громадян КНДР, які в'їхали у Росію, зросла у 12 разів, порівняно з попереднім роком.

Більшість північнокорейських мігрантів працює на Далекому Сході. Однак у Кремлі очікують, що незабаром громадяни КНДР зможуть працювати й у Москві.

Журналісти наголосили, що така співпраця Пхеньяна та Москви є черговим порушенням міжнародних санкцій, адже Рада Безпеки ООН забороняє використання для роботи мігрантів з Північної Кореї.

Втім, протягом останніх років КНДР та Росія порушили чимало міжнародних домовленостей. Так, Пхеньян надає Москві військових, і вже відправила щонайменше 15 тисяч солдатів воювати проти України. Також Кім Чен Ин постачає російському диктатору летальну зброю, зокрема – балістичні ракети.

У ЗМІ додають, що мігранти з КНДР не зможуть повністю перекрити дефіцит робочої сили у Росії, хоча Кім Чен Ин і пропонує значну допомогу у розвитку Далекого Сходу Росії. Кремль роками намагається відродити життя у регіоні, розвити інфраструктуру та збільшити популяцію, роздаючи безкоштовну землю, однак усі ініціативи мають обмежений успіх.

Хоча до 90% зарплат конфіскує урядова система Кіма, залишок у 100 – 200 доларів на місяць залишається дуже високим доходом для громадян КНДР. Мігранти стверджують, що часто "купують" роботу за кордоном через хабарі посадовцям. До прикладу, один з мігрантів – Зане Хан – підтвердив, що працював у Росії з 2018 року на студентській візі. За словами мігранта, з часом поліція втратила зацікавленість у постійних перевірках, тому чоловік зміг спокійно жити на території Росії.

Наразі відомо, що щонайменше 120 російських будівельних компаній мають найманців з КНДР.