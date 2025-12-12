США "тихо" дозволили Україні бити по "тіньовому флоту" Росії, – The Atlantic

США надали Україні тихий дозвіл на удари по російському "тіньовому флоту", що транспортує нафту. Адміністрація Дональда Трампа не тільки не перешкоджає таким атакам, а й у частині випадків надає розвідувальні дані для їхнього здійснення.

Москва вважає ці дії піратством та погрожує відповідними заходами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Atlantic.

Дивіться також Палає один з найбільших НПЗ у Росії: Генштаб відзвітував про нові ураження

Як США могли дозволити Україні бити по "тіньовому флоту" Росії?

Попри публічні заяви про прагнення до мирного врегулювання, адміністрація Трампа одночасно підтримує удари по російській нафтовій інфраструктурі, розглядаючи їх як ефективний інструмент тиску на Кремль.

28 листопада морські дрони вразили танкери Kairos та Virat біля узбережжя Туреччини. 2 грудня міністерство транспорту Туреччини повідомило про атаку на ще один російський танкер – Mersin – у Чорному морі. 10 грудня стало відомо про удар по судну Dashan. Київ заявив, що суховантаж рухався до Новоросійська та перебував у винятковій економічній зоні України.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган засудив атаки на танкери, заявивши: "Ми не можемо виправдати ці атаки за жодних обставин".

Українські дрони атакують зокрема російські нафтові вишки