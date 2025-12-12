США "тихо" позволили Украине бить по "теневому флоту" России, – The Atlantic
- США предоставили Украине разрешение на удары по российскому "теневому флоту", транспортирующему нефть, и предоставляют разведывательные данные для их осуществления.
- Москва считает эти действия пиратством, а президент Турции Реджеп Эрдоган осудил атаки на российские танкеры.
США предоставили Украине тихое разрешение на удары по российскому "теневому флоту", транспортирующему нефть. Администрация Дональда Трампа не только не препятствует таким атакам, но и в части случаев предоставляет разведывательные данные для их осуществления.
Москва считает эти действия пиратством и угрожает соответствующими мерами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.
Смотрите также Горит один из крупнейших НПЗ в России: Генштаб отчитался о новых поражениях
Как США могли позволить Украине бить по "теневому флоту" России?
Несмотря на публичные заявления о стремлении к мирному урегулированию, администрация Трампа одновременно поддерживает удары по российской нефтяной инфраструктуре, рассматривая их как эффективный инструмент давления на Кремль.
28 ноября морские дроны поразили танкеры Kairos и Virat у побережья Турции. 2 декабря министерство транспорта Турции сообщило об атаке на еще один российский танкер – Mersin – в Черном море. 10 декабря стало известно об ударе по судну Dashan. Киев заявил, что сухогруз двигался в Новороссийск и находился в исключительной экономической зоне Украины.
Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил атаки на танкеры, заявив: "Мы не можем оправдать эти атаки ни при каких обстоятельствах".
Украинские дроны атакуют в частности российские нефтяные вышки
Центр спецопераций "Альфа" СБУ атаковал дронами платформу имени Филановского компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Это было первое подобное поражение.
Было зафиксировано не менее четырех попаданий по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более 20 скважин,, которые она обслуживает.
Затем они повторили атаку на платформу имени Филановского. Кроме того, была поражена еще одна платформа – имени Корчагина. Предварительно известно, что дроны повредили критическое оборудование на обеих платформах, поэтому те прекратили работу.