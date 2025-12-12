США "тихо" позволили Украине бить по "теневому флоту" России, – The Atlantic

США предоставили Украине тихое разрешение на удары по российскому "теневому флоту", транспортирующему нефть. Администрация Дональда Трампа не только не препятствует таким атакам, но и в части случаев предоставляет разведывательные данные для их осуществления.

Москва считает эти действия пиратством и угрожает соответствующими мерами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.

Как США могли позволить Украине бить по "теневому флоту" России?

Несмотря на публичные заявления о стремлении к мирному урегулированию, администрация Трампа одновременно поддерживает удары по российской нефтяной инфраструктуре, рассматривая их как эффективный инструмент давления на Кремль.

28 ноября морские дроны поразили танкеры Kairos и Virat у побережья Турции. 2 декабря министерство транспорта Турции сообщило об атаке на еще один российский танкер – Mersin – в Черном море. 10 декабря стало известно об ударе по судну Dashan. Киев заявил, что сухогруз двигался в Новороссийск и находился в исключительной экономической зоне Украины.

Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил атаки на танкеры, заявив: "Мы не можем оправдать эти атаки ни при каких обстоятельствах".

Украинские дроны атакуют в частности российские нефтяные вышки