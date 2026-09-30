США та коаліція офіційно завершили 12-річну військову місію в Іраку

Міжнародна коаліція на чолі зі США оголосила про офіційне завершення військової місії "Непохитна рішучість" в Іраку, вивівши всі сили та військове обладнання з авіабази в Ербілі. Це рішення знаменує остаточний перехід від 12-річної кампанії проти терористичного угруповання Ісламська держава до двостороннього співробітництва у сфері безпеки під проводом іракського уряду.

Як повідомляє видання CBS News з посиланням на офіційну заяву представника Міністерства оборони США Шона Парнелла, виведення військового контингенту та техніки з баз проходило в чіткій відповідності до раніше узгодженого графіку з урядом у Багдаді.

Що американці кажуть про завершення операції в Іраку?

Впорядкований вихід сил Коаліції та обладнання з авіабази Ербіль знаменує успішне завершення військової місії, яка розгромила ІД в Іраку,

– Шон Парнелл, речник Пентагону.

Він підкреслив, що відтепер основна відповідальність за стримування залишків екстремістів та захист суверенітету країни покладається на іракські сили безпеки.

Трансформація військової присутності та безпекові ризики

За даними американського військового відомства, Вашингтон продовжуватиме надавати Багдаду розвідувальну підтримку, а також проводитиме цільові військові навчання.

Попри вихід коаліції, США гарантують подальшу співпрацю, аби унеможливити відновлення терористичних угруповань на території регіону.

Уряд Іраку оголосив 30 вересня "Днем суверенітету" та заснував триденне національне свято на честь завершення іноземного військового перебування. Водночас представники місцевої влади переконують, що національні збройні сили повністю готові самостійно підтримувати порядок.

Речник прем'єр-міністра Сабах аль-Нуман у коментарі Іракському агентству новин підтвердив, що безпекові структури країни володіють усім необхідним потенціалом для захисту державного кордону.

Однак політологи та представники етнічних меншин висловлюють занепокоєння через зростаючий вплив проіранських угруповань. З початку 2026 року афілійовані з Іраном бойовики здійснили сотні атак на американські об'єкти в регіоні, що суттєво ускладнило обстановку.

Історія операції та подальші плани

Нагадаємо, міжнародну операцію "Непохитна рішучість" розпочали у 2014 році за участю США, Великої Британії, Канади, Саудівської Аравії та інших союзників для протидії масштабній експансії Ісламської держави.

Сили терористів були розгромлені в Іраку у 2017 році, а у Сирії – у 2019 році, після чого війська коаліції залишалися для стримування підпільних осередків угруповання.

У 2024 році між Багдадом і Вашингтоном було досягнуто остаточної домовленості про завершення місії до кінця вересня 2026 року.