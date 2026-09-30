Как сообщает издание CBS News со ссылкой на официальное заявление представителя Министерства обороны США Шона Парнелла, вывод военного контингента и техники с баз проходил в строгом соответствии с графиком, ранее согласованным с правительством в Багдаде.

Что американцы говорят о завершении операции в Ираке?

Упорядоченный вывод сил коалиции и оборудования с авиабазы Эрбиль знаменует успешное завершение военной миссии, которая разгромила ИГ в Ираке,

– Шон Парнелл, пресс-секретарь Пентагона.

Он подчеркнул, что отныне основная ответственность за сдерживание остатков экстремистов и защиту суверенитета страны возлагается на иракские силы безопасности.

Трансформация военного присутствия и риски для безопасности

По данным американского военного ведомства, Вашингтон будет продолжать оказывать Багдаду разведывательную поддержку, а также проводить целевые военные учения.

Несмотря на уход коалиции, США гарантируют дальнейшее сотрудничество, чтобы предотвратить возрождение террористических группировок на территории региона.

Правительство Ирака объявило 30 сентября "Днем суверенитета" и учредило трехдневный национальный праздник в честь завершения иностранного военного присутствия. В то же время представители местных властей уверяют, что национальные вооруженные силы полностью готовы самостоятельно поддерживать порядок.

Пресс-секретарь премьер-министра Сабах аль-Нуман в комментарии иракскому информационному агентству подтвердил, что силовые структуры страны обладают всем необходимым потенциалом для защиты государственной границы.

Однако политологи и представители этнических меньшинств выражают обеспокоенность из-за растущего влияния проиранских группировок. С начала 2023 года связанные с Ираном боевики совершили сотни атак на американские объекты в регионе, что существенно осложнило обстановку.

История операции и дальнейшие планы

Напомним, международная операция "Непоколебимая решимость" была начата в 2014 году с участием США, Великобритании, Канады, Саудовской Аравии и других союзников для противодействия масштабной экспансии "Исламского государства".

Силы террористов были разгромлены в Ираке в 2017 году, а в Сирии – в 2019 году, после чего войска коалиции оставались для сдерживания подпольных ячеек группировки.

В 2024 году между Багдадом и Вашингтоном была достигнута окончательная договоренность о завершении миссии к концу сентября 2026 года.