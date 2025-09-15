У понеділок, 15 вересня, США, Південна Корея і Японія розпочали перші спільні багатопрофільні навчання після того, як Дональд Трамп і Лі Чже Мен стали президентами. У них задіяні морські, повітряні та кібернетичні сили трьох країн.

У КНДР вважають такі дії військовим тренуванням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Чому у КНДР засуджують багатопрофільні навчання США, Південної Кореї та Японії?

П'ятиденні навчання Freedom Edge проходять у міжнародних водах біля південнокорейського курортного острова Чеджудо. В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї повідомили, що вони є плановими та спрямовані на поліпшення взаємодії трьох країн у протидії ядерній і ракетній загрозі з боку Північної Кореї.

Проте у КНДР заявили, що північнокорейські військові дадуть відповідь на навчання союзників "вельми чіткою і посиленою протидією", якщо "гра м'язами" продовжиться. Варто зауважити, що там давно обурюються, адже вважають спільні навчання репетицією війни.

Окрім цього, сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина – Кім Йо Чжон заявила, що "нерозважлива демонстрація сили" з боку Сполучених Штатів, Японії та Південної Кореї щодо КНДР неминуче принесе "погані результати" союзникам.

Які заяви лунають з КНДР: коротко про головне