США скорочують війська та дипмісії на Близькому Сході: ЗМІ назвали причини

Сполучені Штати почали зменшувати присутність своїх військових і дипломатичного персоналу на Близькому Сході. Рішення ухвалили через постійні загрози в регіоні та підготовку варіантів нових ударів по Ірану.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на американських чиновників, військові цими днями непомітно зменшують контингент на базах у Йорданії, Катарі та Кувейті. Скорочення сил відбувається якраз тоді, коли вище командування представило варіанти можливих дій проти Тегерана.

Що відбувається на Близькому Сході

Зміни торкнулися і дипломатичних місій у регіоні.

У відповідь на повідомлення про нібито підготовку наказу про виїзд для частини персоналу всіх посольств США у регіоні Перської затоки, речник Держдепартаменту Томмі Піготт наголосив, що йдеться про від'їзд співробітників американського уряду лише у Саудівській Аравії, присутність яких не є критично необхідною.

Підтримувані Іраном хусити дедалі частіше втягуються у бойові дії проти Саудівської Аравії, включаючи напади на цивільні аеропорти та іншу критично важливу інфраструктуру, що призводить до жертв серед цивільного населення та серйозних перебоїв у пересуванні транспорту,

– пояснив Піготт.

Водночас у Центральному командуванні США зміну дислокації називають плановою роботою. За словами речника Тімоті Гокінса, військові регулярно переміщують підрозділи та ресурси для належної бойової готовності.

Нагадаємо, що ситуація в регіоні загострилася після того, як єменські повстанці-хусити на початку жовтня вдарили по саудівському аеропорту, що призвело до людських жертв.

За даними дослідження Конгресу США, рішення Дональда Трампа розпочати війну проти Ірану вже коштувало американському бюджету майже 38 мільярдів доларів прямих видатків за перші 5 місяців. До того ж бойові дії суттєво вичерпали склади боєприпасів, для відновлення яких Сполученим Штатам може знадобитися не менше 5 років.