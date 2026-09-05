США вдарили по трьох іранських нафтових танкерах

5 вересня США завдали ударів по 3 іранських нафтових танкерах. Це сталося після того, як Іран запустив балістичні ракети по двох кораблях ВМС США.

Про це повідомило Центральне командування США.

Що відомо про атаку США на танкери Ірану?

За даними американської сторони, авіаносцю та ракетному есмінцю вдалося уникнути кількох іранських атак. Серед американських військових постраждалих немає.

У командуванні зазначили, що у відповідь два іранські танкери, які перевозили нафту, були виведені з ладу. Третє судно було порожнім і його повністю знищили.

Американські військові стверджують, що всі три танкери входили до так званої тіньової мережі, яка допомагає фінансувати КВІР та пов'язані з ним збройні угруповання на Близькому Сході.

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер заявив, що Іран має чітко розуміти наслідки атак на американські кораблі. За його словами, у відповідь США завдали удару по трьох іранських суднах і завдали Тегерану ще більших економічних збитків.

США атакують іранські танкери: дивіться відео

“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026

Нагадаємо, що США вперше за понад місяць завдали удару по військових об'єктах Ірану. Американські військові знищили дві іранські пускові установки на острові Ларак біля стратегічної Ормузької протоки. В Ірані заявили, що внаслідок удару постраждали військові та цивільні, і пообіцяли відповісти на атаку.