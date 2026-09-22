США відкриють дві нові військові бази в Гренландії, – Reuters

Сполучені Штати готуються розгорнути два нові військові об'єкти на території Гренландії. Один із них створять на місці закритої пів століття тому бази часів Холодної війни.

Тристоронню угоду між Вашингтоном, Копенгагеном та місцевим урядом острова планують підписати вже у вівторок, 22 вересня, під час сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Як повідомляє видання Reuters із посиланням на власні джерела, деталі документа тримають у таємниці до моменту офіційного затвердження.

Де розташують нові об'єкти

За даними журналістів, американські військові повернуться до Нарсарсуака на півдні острова. У 1950-х роках там функціонувала база Bluie West One, але після її згортання населення містечка скоротилося до кількох десятків осіб.

Другий об'єкт розгорнуть на східному узбережжі у Местерсвігу. Зараз цей аванпост використовує елітний підрозділ данських спецпризначенців "Сіріус", що діє на собачих упряжках.

Речник Білого дому відмовився розкривати подробиці домовленостей, але наголосив, що вони захистять безпеку Гренландії та США.

Водночас данська сторона зазначила, що угода фактично передасть відповідальність за безпеку в Арктиці під контроль НАТО.

Варто зазначити, що за часів Холодної війни Вашингтон утримував на острові 17 військових об'єктів та понад 10 тисяч солдатів, тоді як зараз там діє лише космічна база Пітуффік із гарнізоном у 150 осіб.

Нагадаємо, що розширенню військової присутності США у Гренландії передували гучні політичні заяви та тривалий тиск Трампа. 19 вересня він оголосив про укладення безпрецедентної угоди. За його словами, документ нібито надає Вашингтону постійний контроль над безпекою Гренландії та забороняє будь-яким супротивникам США розміщувати там свої бази без письмового дозволу.