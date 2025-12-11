США захопили дуже великий танкер біля берегів Венесуели, – Трамп
- США захопили великий нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели, пов'язаний із санкційною нафтою з Венесуели й Ірану.
- Операція була проведена безпечно, і розслідування щодо запобігання транспортуванню санкційної нафти триває.
Трамп заявив, що США захопили біля узбережжя Венесуели нафтовий танкер. На нього накладені санкції.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Президента США у Білому домі 10 грудня.
Що відомо про захоплення танкера біля Венесуели?
Американський лідер заявив, що США захопили нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.
Ми щойно захопили танкер біля узбережжя Венесуели, великий танкер, дуже великий – найбільший з усіх, що коли-небудь захоплювали,
– каже Трамп.
Міністерка юстиції США Пем Бонді уточнила, що йдеться про захоплення нафтового танкера, який використовувався для перевезення підсанкційної нафти з Венесуели й Ірану.
"Протягом багатьох років цей нафтовий танкер перебував під санкціями Сполучених Штатів через його участь у незаконній мережі транспортування нафти, що підтримувала іноземні терористичні організації", – пояснила Бонді.
Вона підкреслила, що арешт здійснили безпечно й надійно. "Наше розслідування спільно з Міністерством внутрішньої безпеки з метою запобігання транспортуванню нафти, що підпадає під санкції, триває", – резюмувала міністерка.
У МЗС Венесуели заявили, що "рішуче засуджує те, що є відвертою крадіжкою та актом міжнародного піратства, публічно оголошеним президентом Сполучених Штатів".
Останні новини про Венесуелу: що відомо?
Нагадаємо, що Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Однак влада Венесуели спростувала заяву Президента США.
До слова, Кирило Буданов розповів 24 Каналу про ситуацію довкола Венесуели. За його словами, значні сили американського флоту вже підійшли до операційних районів, з яких можна діяти по території Венесуели.
"Найближчим часом будемо спостерігати, що відбуватиметься з тими режимами, які не хочуть жити за цивілізованими правилами та користуються наркотиками як інструментом, нафтою як інструментом. І взагалі мають справу трошки не з тими людьми, з якими потрібно було б мати справу", – сказав очільник ГУР.