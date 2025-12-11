США захватили очень большой танкер у берегов Венесуэлы, – Трамп
- США захватили крупный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы, связанный с санкционной нефтью из Венесуэлы и Ирана.
- Операция была проведена безопасно, и расследование по предотвращению транспортировки санкционной нефти продолжается.
Трамп заявил, что США захватили у побережья Венесуэлы нефтяной танкер. На него наложены санкции.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Президента США в Белом доме 10 декабря.
Смотрите также США готовят вторжение в Венесуэлу: для чего это Трампу и вмешаются ли Китай и Россия
Что известно о захвате танкера возле Венесуэлы?
Американский лидер заявил, что США захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.
Мы только что захватили танкер у побережья Венесуэлы, большой танкер, очень большой – самый большой из всех, что когда-либо захватывали,
– говорит Трамп.
Министр юстиции США Пэм Бонди уточнила, что речь идет о захвате нефтяного танкера, который использовался для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.
США захватили танкер Венесуэлы: смотрите видео
"В течение многих лет этот нефтяной танкер находился под санкциями Соединенных Штатов из-за его участия в незаконной сети транспортировки нефти, что поддерживала иностранные террористические организации", – объяснила Бонди.
Она подчеркнула, что арест осуществили безопасно и надежно. "Наше расследование совместно с Министерством внутренней безопасности с целью предотвращения транспортировки нефти, подпадающей под санкции, продолжается", – резюмировала министр.
В МИД Венесуэлы заявили, что "решительно осуждает то, что является откровенной кражей и актом международного пиратства, публично объявленным президентом Соединенных Штатов".
Последние новости о Венесуэле: что известно?
Напомним, что Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Однако власти Венесуэлы опровергли заявление Президента США.
К слову, Кирилл Буданов рассказал 24 Каналу о ситуации вокруг Венесуэлы. По его словам, значительные силы американского флота уже подошли к операционным районам, из которых можно действовать по территории Венесуэлы.
"В ближайшее время будем наблюдать, что будет происходить с теми режимами, которые не хотят жить по цивилизованным правилам и пользуются наркотиками как инструментом, нефтью как инструментом. И вообще имеют дело немножко не с теми людьми, с которыми нужно было бы иметь дело", – сказал глава ГУР.