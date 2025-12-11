Укр Рус
Геополитика Америка США захватили очень большой танкер у берегов Венесуэлы, – Трамп
11 декабря, 10:16
США захватили очень большой танкер у берегов Венесуэлы, – Трамп

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • США захватили крупный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы, связанный с санкционной нефтью из Венесуэлы и Ирана.
  • Операция была проведена безопасно, и расследование по предотвращению транспортировки санкционной нефти продолжается.

Трамп заявил, что США захватили у побережья Венесуэлы нефтяной танкер. На него наложены санкции.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Президента США в Белом доме 10 декабря.

Что известно о захвате танкера возле Венесуэлы?

Американский лидер заявил, что США захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.

Мы только что захватили танкер у побережья Венесуэлы, большой танкер, очень большой – самый большой из всех, что когда-либо захватывали,
– говорит Трамп.

Министр юстиции США Пэм Бонди уточнила, что речь идет о захвате нефтяного танкера, который использовался для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

"В течение многих лет этот нефтяной танкер находился под санкциями Соединенных Штатов из-за его участия в незаконной сети транспортировки нефти, что поддерживала иностранные террористические организации", – объяснила Бонди.

Она подчеркнула, что арест осуществили безопасно и надежно. "Наше расследование совместно с Министерством внутренней безопасности с целью предотвращения транспортировки нефти, подпадающей под санкции, продолжается", – резюмировала министр.

В МИД Венесуэлы заявили, что "решительно осуждает то, что является откровенной кражей и актом международного пиратства, публично объявленным президентом Соединенных Штатов".

Последние новости о Венесуэле: что известно?

  • Напомним, что Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Однако власти Венесуэлы опровергли заявление Президента США.

  • К слову, Кирилл Буданов рассказал 24 Каналу о ситуации вокруг Венесуэлы. По его словам, значительные силы американского флота уже подошли к операционным районам, из которых можно действовать по территории Венесуэлы.

  • "В ближайшее время будем наблюдать, что будет происходить с теми режимами, которые не хотят жить по цивилизованным правилам и пользуются наркотиками как инструментом, нефтью как инструментом. И вообще имеют дело немножко не с теми людьми, с которыми нужно было бы иметь дело", – сказал глава ГУР.